Coppa Italia Eccellenza, la finale sarà Pietra Ligure vs Genova Calcio

L’atto finale della competizione è stato svelato: la finale di Coppa Italia Eccellenza sarà tra il Pietra Ligure di Matteo Cocco e la Genova Calcio di Paolo Mazzocchi.

Dal Gambino fuoriesce un vibrante 4-3 per l’Arenzano, rimasto in dieci uomini dal ventiseiesimo del primo tempo, ma con il risultato complessivo a favore dei biancocelesti. Nel match contro i biancorossi sono andati a segno Sogno, Faedo e Insolito. Per gli uomini di Corradi hanno segnato Damonte, Pastorino, Piccardo e Rezi.

Arenzano: Vallarino, Piccardo, M. Calcagno, A, Calcagno, Bruzzone, Lagorio, Cicirello, Lupi, Risso, Turone, L. Damonte. A disposizione: Faggiano, Baroni, A Damonte, Pellicciari, Pastorino, Thellung, Rezi, Minardi, Fossati. Allenatore: Corradi.

Pietra Ligure: Duberti, Pili, Sancinito, Lufi, Rovere, Sogno, Faedo, Giraudo, Guaraglia, Aicardi, Franco. A disposizione: Vernice, Gasco, Odasso, G. Insolito, L. Insolito, Gibertini, Borlotti, Praino, Sardo. Allenatore: Cocco

Medesimo risultato (4-3) a favore della Genova Calcio nella sfida di ritorno contro la Voltrese dopo il 2-2 dell’andata. Per i biancorossi a segno Ottonello, Brunozzi e Oliveri con una doppietta; Macagno, Piccardo e Nelli per i gialloblù.

Genova Calcio: Dondero, Capurro, Tripi, Boero, Maisano, Bigini, Ottonello, Previtali, Lepera Petracca, Gabionetta, Brunozzi. A disposizione: Turone, Petitti, Guiffrey, Di Gennaro, Oliveri, Volgger, Tagliavacche, Fernandes, Riggio. Allenatore: Mazzocchi.

Voltrese: Boni, Orlando, Carta, Fall, Iraci, Fornaro, Macagno, Chiodi, Nelli, Amendola, Marchini. A disposizione: Caruso, Damonte, Garbarino, Carrese, Mbaye, Marzano, Traverso, Piccardo, Filippini. Allenatore: Sciutto.