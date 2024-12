Nuovo codice della strada: ragazzo alla guida trovato positivo all’assunzione di stupefacenti, patente sospesa

Finale Ligure. Un ragazzo è stato trovato positivo all’assunzione di stupefacenti durante i controlli della polizia locale a Finale Ligure. La patente è stata sospesa in attesa delle controanalisi previste dalla Legge a garanzia della bontà dell’accertamento. Nella stessa serata in totale sono stati controllati una trentina di mezzi.

In occasione di questo ultimo servizio di controllo, che si è svolto la notte scorsa a Finale Ligure, è stato schierato anche un camper particolarmente attrezzato per eseguire i controlli strumentali sui conducenti; si tratta di un veicolo appena entrato nella dotazione dei Comandi associati di Finale/Loano/Savona.

“Massimo impegno per contrastare chi si pone alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o dopo avere assunto stupefacenti”, sottolineano dalla polizia locale di Finale. “È questo uno dei principali obiettivi assegnati alle Polizie Locali di Finale Ligure, Savona e Loano, che da oltre un anno stanno condividendo uno specifico progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento delle Politiche Antidroga, che mette al centro dell’attenzione proprio il contrasto a chi guida in condizioni psico fisiche alterate, quale primo fattore di rischio per gli incidenti stradali che vedono protagonisti giovani e giovanissimi, talvolta con conseguenze irreparabili”.

Ad affiancare le donne e gli uomini della Polizia Locale i medici del Servizio Dipendenze dell’ASL2, per operare gli accertamenti sanitari orientati ad individuare chi guida sotto l’effetto di droghe.