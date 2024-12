Consorzio Obiettivo Spiagge, Scajola: “Non abbiamo la bacchetta magica ma la Regione è sempre vicina ai balneari”

Savona. Balneari a confronto, martedì 10 dicembre presso il Palacrociere di Savona, per il Convegno annuale organizzato del Consorzio Obiettivo Spiagge, che ha riunito quasi 400 stabilimenti di tutta la Liguria.

Un incontro che è stato dedicato agli operatori del settore, volto a fare il punto sulla stagione 2024, ma con gli occhi già proiettati verso quella 2025, che vedrà i balneari pronti a migliorare ancora l’offerta oltre che ad affrontare nuove sfide.

Da sempre l’assessore Marco Scajola, che ha la delega al Demanio Marittimo, è vicino al compartimento balneare e sostiene le iniziative del Consorzio Obiettivo Spiagge: “Obiettivo Spiagge è una realtà importante del turismo ligure ma di tutto il mondo imprenditoriale ligure, una bella realtà che conosco bene. ho molto stima verso questi operatori che insieme si sono uniti per affrontare un tema che, ovviamente è centrale per le loro aziende ma per tutta la Regione”.

Scajola conferma che la Regione è al loro fianco: “Lo abbiamo dimostrato negli anni anche con provvedimenti che hanno sostenuto concretamente le imprese – afferma – siamo andati incontro alle esigenze anche in momenti difficili, uno fra tutti quando abbiamo vissuto il dramma del covid”.

Per dare un supporto concreto la Regione Liguria vuole, in primis, incontrare i balneari e discutere a tavolino dei problemi per trovare insieme le soluzioni: “Nessuno ha la bacchetta magica ma ormai sono anni che sono assessore al Demanio Marittimo e abbiamo vissuto momenti difficili ma con molta serenità ci siamo sempre messi intorno ad un tavolo e abbiamo trovato soluzioni ottimali per il comparto”.

Durante il convegno è emersa anche la problematica riguardante il reclutamento dei bagnini. Il governo, con il decreto legge varato il 29 settembre scorso, ha deciso: in Italia non ci saranno più bagnini minorenni. Ad aprile è entrato in vigore il nuovo regolamento per i bagnini di salvataggio, che ha alzato l’età minima per l’accesso ai corsi di formazione (obbligatori per ottenere i brevetti) da 16 a 18 anni, rendendo così (avevano fatto sapere le associazioni di categoria) ancora più difficile trovare il personale da impiegare sulle spiagge.

“Senza i bagnini le spiagge chiudono”, aveva tuonato Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona oltre che vicepresidente vicario del Sib nazionale.

“Il bagnino è una figura centrale per la spiaggia perché garantisce la sicurezza e l’assistenza sia in mare che fuori dal mare – conclude l’assessore – speriamo di poter aiutare i nostri amici balneari nel reperire nuovi lavoratori. E’ una figura importante che può dare lavori per molti mesi all’anno e può dare molte prospettive”.