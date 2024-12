Consiglio regionale, minoranze all’attacco di Bucci: “Un programma vuoto, senza risposte per il savonese”

Liguria. “Oggi sono intervenuto in consiglio regionale per evidenziare che il programma illustrato dal Presidente Bucci in Consiglio regionale è vago e privo di approfondimento. Come se il presidente Bucci non si fosse reso conto che la campagna elettorale è finita. Ora servono strategie precise e piani concreti, non slogan vuoti”.

Parole dal consigliere del PD Roberto Arboscello, in merito alla seduta odierna del Consiglio regionale, dedicata alle comunicazioni del presidente Bucci sul programma di governo per la Liguria.

“Ho sottolineato in particolare la totale mancanza di chiarezza sul tema industriale, sui rifiuti, il lavoro e la sanità, questioni centrali per il futuro del territorio savonese.

“Sul fronte industriale l’approccio è approssimativo e privo di visione. In Val Bormida si possono mettere altre aziende? Bene, ma con quale strategia? Quale sarà la vocazione industriale della valle? Che tipo di imprese si vogliono attirare? Domande rimaste senza risposta”.

“Sul ciclo dei rifiuti abbiamo ascoltato solo dichiarazioni generiche: si farà un impianto, ma non si sa né dove, né come, né quando. Dopo un anno dalla nascita dell’agenzia regionale sui rifiuti e la nomina di un commissario retribuito, sarebbe lecito aspettarsi risultati concreti, non ulteriori vaghezze”.

“Anche in tema di sanità, le promesse sono rimaste parole vuote. Bucci ha parlato di riaprire i pronto soccorso, ma senza fornire alcun dettaglio su come intende farlo. Viene da chiedersi se sappia davvero cosa comporti la gestione di un pronto soccorso. Cosa ne sarà degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga? Non possiamo affrontare problemi strutturali con soluzioni superficiali”.

E ancora: “Infine, c’è un tema di metodo. Non si può decidere senza confronto, lasciando all’oscuro i consiglieri, i territori e i sindaci. È un errore che abbiamo già visto con il predecessore di Bucci, e il tema del rigassificatore insegna che il territorio savonese non resterà in silenzio davanti a decisioni calate dall’alto”.

“C’è ancora tempo per cambiare approccio. Ho ricordato al centrodestra che da questa parte si troverà sempre una posizione critica ma disponibile al confronto pronta a lavorare per il bene della Liguria. Basta volerlo con azioni concrete” conclude Arboscello.

Il consigliere Gianni Pastorino ha criticato duramente le dichiarazioni di Marco Bucci sulla situazione della sanità ligure, smontando la retorica propagandistica usata per minimizzare un problema reale: “Ieri il presidente Bucci, con uno dei suoi soliti giochi di parole, ha parlato alla stampa del ‘buco’ della sanità riducendolo a un semplice ‘buchettino’: una narrazione tanto ottimistica quanto falsa. È evidente che Bucci preferisce il ruolo di Mago Merlino, trasformando i numeri del deficit come se fossero una magia, mentre la realtà racconta di una sanità pubblica al collasso, con liste d’attesa insostenibili, personale insufficiente e cittadine e cittadini che pagano le conseguenze di anni di cattiva gestione. Il tutto senza mai riferire nelle sedi competenti, in Consiglio Regionale, i reali numeri del debito” dichiara Pastorino.

“Se davvero il ‘buco’ fosse quasi scomparso, perché non si assumono più medici e infermieri? Perché i servizi territoriali restano smantellati? La verità è che dietro le parole di Bucci non ci sono soluzioni, solo propaganda. Sentire Bucci promettere una riduzione delle liste d’attesa entro gennaio è materialmente impossibile – sottolinea Pastorino – Senza nuove assunzioni e senza un piano organizzativo vero, questa promessa è un inganno. Oggi le liste d’attesa costringono i liguri e le liguri a rivolgersi al privato oppure ad andare fuori regione e chi non può permetterselo rinuncia a curarsi”.

“Il presidente parla di consulenti, piani e organizzazione, ma non spiega perché la sanità pubblica continua ad arrancare. Il problema non sono i consulenti, ma la politica del centrodestra, che ha abbandonato la sanità territoriale e lasciato allo stremo ospedali e personale. Definire il deficit un ‘buchettino’ non cancella il fatto che mancano medici, infermieri e tecnici, mentre i servizi peggiorano ogni giorno” aggiunge il consigliere regionale.

“La sanità pubblica è troppo importante per essere ridotta a uno slogan. Ai liguri non serve un presidente che gioca a fare il Mago Merlino, ma un’amministrazione seria che dia risposte concrete. Servono assunzioni di personale, una revisione dei piani organizzativi delle aziende ospedaliere e investimenti concreti sulla prevenzione, perché nel medio termine permette di ridurre i costi complessivi”.

“Bucci continua a piegarsi alla propaganda e alle pressioni dei singoli territori ma dovrebbe sapere che il ruolo della Regione è di programmazione, coordinamento e controllo. Se pensa di assecondare ogni singola richiesta senza un piano chiaro, l’unico risultato sarà il caos: le persone non sapranno più dove andare a curarsi e le aziende sanitarie non avranno una direzione organizzativa efficace” conclude Pastorino.