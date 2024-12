Consiglio regionale, M5s: “Elisoccorso torni pubblico, con il privato aumento dei costi sanitari”

“La convenzione tra Regione Liguria e la Direzione Regionale VVF Liguria scade il 31 dicembre 2024 e necessita di rinnovo. Questa collaborazione, nata negli anni ’90, è stata fondamentale per il soccorso rapido in Liguria grazie all’uso degli elicotteri dei Vigili del fuoco, ben prima dell’introduzione del 118. La cooperazione con il settore sanitario ha dimostrato risparmi pubblici significativi, come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2018. Rammento, richiamando la sentenza, che il servizio “non ha fini di lucro, la collettività ne trae un risparmio netto, garantendo un servizio essenziale di difesa e protezione della incolumità dei cittadini”.

Lo afferma il capogruppo regionale del M5s Stefano Giordano, firmatario dell’interrogazione dedicata e illustrata oggi in aula nel corso della seduta del Consiglio regionale.

“Ricordando che la privatizzazione del servizio voluta da Toti e Viale ha fatto lievitare i costi sostenuti dalle casse pubbliche da circa 2 milioni di euro a oltre 7 milioni di euro annui, con un aumento anomalo delle richieste sino al 500%, ho chiesto alla Giunta e all’assessore competente se Regione ha intenzione di rinnovare la convenzione con la Direzione Regionale VVF Liguria proponendo una pianificazione duratura per 365 giorni all’anno e per un periodo non inferiore a 5 anni. E ho anche chiesto se ha intenzione di aprire un tavolo di confronto con la Direzione Regionale per verificare l’eventuale disponibilità per l’apertura di una terza base in Liguria, valutandone ovviamente la sostenibilità economica” aggiunge l’esponente pentastellato.

“La risposta dell’assessore alla Sanità, inizialmente apparsa confusionaria, cela in realtà la volontà di continuare sulla strada imposta da Toti-Viale, e cioè privatizzare definitivamente il servizio Elisoccorso. Grave che l’assessore regionale non abbia ben chiara la differenza tra le convenzioni pubbliche e i contratti di appalto tramite gara pubblica. Grave non comprenda la differenza tra una gara pubblica di 9 anni e una convenzione di pochi mesi”.

“Come M5S, ribadiamo con forza la nostra collaborazione in questo campo al fine di porre al centro la sanità, l’Elisoccorso, il risparmio economico e una professionalità unica a livello europeo nella composizione dell’equipaggio presente nella convenzione VVF-Sanità regionale”.

“Invitiamo il presidente della Regione e l’assessore Nicolò a chiamare il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri per farsi illustrare le modalità di azione delle multinazionali che hanno letteralmente divorato il servizio di soccorso pubblico a livello nazionale”, conclude Giordano.

“Il Direttore Regionale della Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Liguria Vincenzo Lotito ha già rinnovato la volontà di aderire alla proposta formulata dalla Regione Liguria relativa al mantenimento della convenzione alle condizioni attuali (115 giornate concordate tra 118 e VVF). Lo stesso Lotito ha confermato la mancanza di interesse della Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Liguria per la gestione di una terza base”. Così l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò in risposta al consigliere Giordano sulla richiesta di un elisoccorso completamente pubblico.

“Regione Liguria – prosegue l’assessore Nicolò – è intenzionata a potenziare il sistema di emergenza/urgenza, per garantire interventi tempestivi anche nelle aree più difficili da raggiungere, con una terza base di elisoccorso individuata a Luni-Sarzana ed è già stato previsto l’affidamento del servizio alla Società Airgreen S.r.L”.