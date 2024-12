Consiglio comunale di Carcare, in maggioranza si dimette Daniela Lagasio e subentra Enrico Casanova

Carcare. Nuovo consigliere nel parlamentino di Carcare in quota alla maggioranza. A seguito delle dimissioni di Daniela Lagasio, nel prossimo Consiglio comunale (del 23 dicembre) verrà ufficializzata la surroga con la nomina di Enrico Casanova che subentra al suo posto e la ridistribuzione delle deleghe.

Noto e stimato medico in pensione, Daniela Lagasio è un membro storico della politica carcarese. Per anni è stata consigliere, anche di opposizione, e in questo mandato iniziato a maggio 2023 è stata tra i banchi della maggioranza guidata dal sindaco Rodolfo Mirri.

Proprio il primo cittadino la ringrazia per il lavoro svolto e dà il benvenuto a Casanova, primo dei non eletti, che ora farà parte del Consiglio comunale.