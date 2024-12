Confcommercio Savona: “Supporto alle imprese colpite dall’alluvione di ottobre”

Savona. Continua l’impegno di Confcommercio Savona, l’associazione di categoria dei commercianti e del terziario, per aiutare le attività colpite dall’alluvione di ottobre.

Siccome la Regione ha stanziato un fondo da 2 milioni di euro per i danni causati dall’alluvione, con la possibilità per le imprese di richiedere fino a 20 mila euro per acquistare o riparare macchinari, attrezzature o impianti produttivi, Confcommercio è pronta a seguire le pratiche di chi vorrà avanzare le domande.

Nelle scorse settimane Confcommercio Savona aveva aperto già alcuni sportelli nei vari comuni valbormidesi per aiutare la popolazione a compilare le schede di ricognizione dei danni.

Ora gli uffici di Corso Ricci sono a disposizione per compilare anche le richieste di partecipazione ai bandi, oltre che per fornire informazioni utili al fine di ottenere i risarcimenti.

“Da subito ci siamo schierati al fianco attività alluvionate – spiega il vicepresidente di Confcommercio Savona, Giuseppe Molinari -. Ora la nostra azione di supporto prosegue, con l’obiettivo di assistere i commercianti nella gestione delle pratiche, affinchè possano accedere ai fondi e ripartire più forti di prima”.

Gli uffici di Confcommercio Savona sono in corso Ricci, Torre Vespucci, aperti dal lunedì al venerdì 9-18.

Per informazioni si può contattare il numero 019/833131.