Con Riccardo Pirrone diventi un social media manager esperto: scopri la kiracademy

Diventare un Social Media Manager professionista è ora possibile grazie al corso social media manager di kiracademy, l’accademia di formazione di Riccardo Pirrone. Che tu sia un aspirante comunicatore o un imprenditore in cerca di migliorare la presenza online del tuo brand, questo percorso formativo è stato progettato per offrirti tutte le competenze necessarie per diventare autonomo e padroneggiare l’arte della gestione dei canali social. Questo percorso formativo è progettato per offrirti tutte le competenze necessarie per diventare autonomo e padroneggiare l’arte della gestione dei canali social.

Lezioni per ogni social network

Nel corso di Social Media Manager di kiracademy, troverai una lezione approfondita dedicata a ogni principale piattaforma social: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok. Scoprirai i segreti di ciascuna piattaforma, imparando come utilizzarle al meglio per creare engagement, costruire la tua community e sviluppare una comunicazione coerente e mirata. Oltre ai social classici, il corso include anche una lezione su come integrare l’instant messaging alle campagne pubblicitarie, per raggiungere un pubblico sempre più connesso.

Advertising e Meta Business Suite

Non puoi parlare di social media senza includere la pubblicità. Grazie alle lezioni sulle ADV, imparerai a sponsorizzare i tuoi post e a creare un pubblico ben segmentato, in modo da ottimizzare la tua visibilità e portare risultati concreti per il tuo brand. Il corso è aggiornato con la nuova Meta Business Suite, la piattaforma che racchiude tutti gli strumenti necessari per gestire la tua presenza su Facebook e Instagram in modo ancora più efficace.

Dalle campagne virali al Real Time Marketing

Oltre alle basi operative, kiracademy ti insegnerà a progettare campagne social funzionanti e coerenti. Partendo dalla creazione di rubriche innovative fino alla scelta del copy più performante, imparerai anche come generare post virali e sfruttare le potenzialità del real time marketing. Il mondo dei social è in costante cambiamento e saper cogliere il momento giusto è spesso la chiave per il successo.

Marketing e Psicologia

Per avere una visione completa del contesto in cui operiamo, il corso include anche una lezione di marketing base e una di psicologia sociale. Capire le motivazioni che spingono le persone a interagire online è fondamentale per chi vuole costruire community coese e saperle gestire nel migliore dei modi. Imparerai come moderare le conversazioni, come affrontare eventuali crisi e come trasformare il pubblico in veri sostenitori del brand.

Influencer Marketing

Gli influencer sono diventati figure centrali nel panorama della comunicazione digitale, e con il corso di kiracademy imparerai a sfruttare appieno il loro potenziale. Scoprirai come scegliere gli influencer giusti, come contattarli e capire chi può realmente fare la differenza per il tuo brand. Inoltre, ti insegneremo a creare pacchetti instagrammabili per i tuoi prodotti, in modo da renderli accattivanti e desiderabili. Se lavori con i servizi piuttosto che con i prodotti, non temere: troverai soluzioni creative anche per promuovere servizi in modo efficace.

Diventa Autonomo con Photoshop e WordPress

Il corso di kiracademy è pensato per renderti veramente autonomo. Con ben 8 ore di lezione dedicate a Photoshop, sarai finalmente in grado di creare da solo i post grafici da pubblicare, senza dover dipendere da un grafico esterno. Ma non è tutto: se hai bisogno di creare o aggiornare una pagina web aziendale, il corso include anche una lezione su WordPress. Così potrai prendere in mano ogni aspetto della tua presenza digitale e gestirla con professionalità.

Normative e legalità

Nel mondo del marketing digitale, la legalità è un aspetto da non sottovalutare. Puoi pubblicare quella foto? Quel contest è legale? Nel corso di kiracademy troverai una lezione specifica dedicata al social legal, che chiarirà ogni tuo dubbio su cosa è permesso e cosa è meglio evitare, aiutandoti a essere sempre in regola e a evitare problemi legali.

Certificato di Conformità

Alla fine del percorso formativo, superando i test intermedi e l’esame finale, potrai ottenere il Certificato Digitale relativo al corso, riconosciuto e apprezzato nel settore.

Il corso per Social Media Manager di kiracademy è molto più di un semplice corso: è un vero e proprio viaggio nel mondo del marketing digitale, progettato per offrirti competenze a 360° e per renderti autonomo in ogni aspetto della gestione dei social. Con lezioni pratiche, esempi concreti e docenti esperti, avrai la possibilità di imparare come gestire in autonomia tutte le piattaforme social, creare contenuti coinvolgenti e sviluppare strategie di successo.

Non aspettare, investi nella tua crescita professionale e diventa un Social Media Manager di successo. Kiracademy ti offre gli strumenti, le conoscenze e le competenze per fare la differenza. Prendi in mano il tuo futuro digitale e fai il passo decisivo verso una carriera che non conosce limiti.