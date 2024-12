Commercio, Rocco Invernizzi (FdI): “A Natale acquistiamo sotto casa per il bene dell’economia cittadina”

Liguria. “A Natale compra locale e fai crescere l’economia cittadina. Le attività commerciali e artigianali sono l’anima delle nostre comunità, luoghi che non solo offrono beni e servizi, ma anche relazione, accoglienza e qualità”. E’ l’appello di Rocco Invernizzi, capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia che, in un video social, vuole stimolare i liguri ad acquistare i regali da mettere sotto l’albero nei negozi evitando lo shopping on line.

“E’ importante sostenere il commercio locale – prosegue Invernizzi – soprattutto in vista delle festività natalizie, un periodo cruciale per molti negozianti. Ed è per questo motivo che ritengo fondamentale incoraggiare i consumatori a fare acquisti nei negozi di prossimità, piuttosto che nelle grandi piattaforme online”

Per l’alassino, il motivo non è affatto ideologico: ” il vantaggio di acquistare nei negozi sotto casa, innanzitutto, è dato dalla possibilità di avere il prodotto immediatamente, senza dover aspettare i tempi di consegna. In secondo luogo – prosegue il capogruppo di fdi – acquistando nei piccoli esercizi commerciali, si supporta l’economia locale, creando occupazione e rafforzando il tessuto sociale.”

Ma i vantaggi, per Invernizzi, sono legati anche ad altri fattori: “i commercianti locali offrono un servizio più personalizzato e una consulenza esperta che le piattaforme online non possono replicare”. I negozi di prossimità, infatti, non sono solo luoghi di vendita, ma veri e propri presìdi sociali che contribuiscono a mantenere vivi i centri storici e i quartieri. Sono luoghi di relazione, accoglienza e qualità, spesso capaci di proporre prodotti unici e personalizzati. “Con questa iniziativa – continua Invernizzi – vorrei ricordare ai cittadini che scegliere un negozio sotto casa non è solo un atto di acquisto, ma anche un gesto di grande responsabilità verso la comunità in cui viviamo”

Ed ecco allora l’appello finale del consigliere regionale di Fratelli d’Italia: “Crediamo con forza che, almeno in occasione di questo Natale, ciascuno di noi possa fare un gesto concreto per sostenere i negozi di prossimità. Acquistare nei negozi del nostro territorio non è solo un atto d’acquisto: significa dare un segnale importante di appartenenza e solidarietà, oltre che contribuire a sostenere economicamente le nostre comunità. Ecco perché ritengo giusto promuovere un consumo consapevole e responsabile, invitando i cittadini a scegliere il commercio locale come modo per sostenere l’economia del territorio e preservare la dimensione sociale delle città”, conclude Invernizzi.