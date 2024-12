Classifica della Qualità della Vita, provincia di Savona al 69esimo posto: è la penultima del nord Italia

Savona. Savona si piazza al 69esimo posto su 107 totali nella classifica della Qualità della Vita delle province italiane redatta, come di consueto, dal Sole 24 Ore.

Non notizie confortanti, che vedono la nostra provincia come la penultima del nord Italia (peggio fa solo Imperia), in discesa rispetto al 2023 quando era 59esima: una perdita di ben 10 posizioni.

A spiccare in negativo è l’indice di dipendenza anziani (il rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva – 15-64 anni) che vede la provincia di Savona addirittura al 106esimo posto in classifica su 107 totali.

Mentre in positivo, si piazza al terzo posto per quanto riguarda il saldo migratorio totale (differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza).

Andando poi ad analizzare i principali indicatori, non buono il piazzamento alla voce demografia e società: 92esimo posto, con 26 posizioni perse. Questo nonostante un saldo migratorio totale (la differenza tra i nuovi redimenti e quelli che si sono trasferiti altrove) che è, come detto, addirittura il terzo in tutta Italia. A trascinare in basso la nostra provincia sono tutti quei parametri legati all’età media della popolazione, che è tra le più anziane d’Italia: oltre che per il già citato “indice di dipendenza anziani”, siamo penultimi anche per quoziente di mortalità e terzultimi per “indice della solitudine” (la percentuale di persone che vivono da sole).

Male anche il dato relativo a giustizia e sicurezza, dove la provincia di Savona si piazza al 91esimo posto (-3 posizioni). Nonostante dati lusinghieri su mortalità stradale in ambito extraurbano (ottavo posto) e durata media dei procedimenti civili (nono posto), svariati reati ci posizionano nella parte bassa della classifica: il nostro territorio si piazza infatti oltre il 90esimo posto per quanto riguarda gli omicidi volontari, truffe e frodi informatiche, furti con destrezza, furti con strappo e rapine. Molto alti – per la media del nord Italia – anche i reati legati agli stupefacenti e al riciclaggio di denaro. Un mix che fa ottenere a Savona, nell’indice di criminalità, un poco lusinghiero 94esimo posto.

Stessa posizione, 94esima, anche per affari e lavoro: e qui le posizioni perse sono ben 34. In questo caso a trascinare in basso l’indice sono le cessazioni di attività, la carenza di startup innovative, una bassa variazione in termini percentuali del trend di presenze turistiche ma, soprattutto, il numero di pensioni di vecchiaia.

Confortante invece, sebbene meno dello scorso anno (perse 12 posizioni), il dato relativo a cultura e tempo libero: qui la nostra provincia si piazza al 18esimo posto grazie, soprattutto, al numero di librerie e all’indice di lettura.

Troviamo infine il territorio savonese al 56esimo posto per ricchezza e consumi (+6 posizioni rispetto al 2023) e al 71esimo posto per ambiente e servizi (+6 posizioni: bene le reti di distribuzione di acqua potabile, molto male invece la raccolta differenziata).

Per quanto riguarda la qualità della vita divisa per fasce d’età, troviamo la provincia di Savona al 53esimo posto per i bambini; al 25esimo posto per i giovani; al 96esimo posto per gli anziani. Infine, in relazione alla qualità della vita delle donne, Savona risulta al 21esimo posto a livello nazionale.