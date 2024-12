Circolo Scherma Savona, Edoardo Paltro sul podio nella prima prova nazionale

Ariccia. Debutto col botto per Edoardo Paltro alla prima prova nazionale di Ariccia, nel Lazio, con uno splendido terzo posto nella categoria Maschietti di sciabola.

Grandissima soddisfazione per il Circolo Scherma Savona che, dopo un paio di anni di difficoltà per varie vicissitudini, si sta riprendendo alla grande a partire da un notevole incremento di nuovi iscritti ed ora questo magnifico bronzo a livello nazionale.

“Ci tenevo davvero molto a tornare con un mio allievo su podio di una prova nazionale – confida il suo maestro Fabrizio Verrone -. Siamo solo all’ inizio di un percorso sia per Edoardo, che per tutto il gruppo di piccoli sciabolatori, che sono certo in futuro ci daranno grandi soddisfazioni”.

Sesto al termine del girone eliminatorio, Edoardo inizia col brivido il suo percorso di incontri a eliminazione diretta, con una vittoria 10-9.

Con lo stesso punteggio lo sciabolatore savonese, mancherà poi l’ accesso alla finalissima per il primo posto con il livornese Petralia, vincitore poi della prova nazionale.

Da sottolineare anche la buona prova di Paolo Forzi che si classifica al 37ç posto, alla sua prima esperienza in una gara a livello nazionale.

“Una grandissima soddisfazione – esclama infine Giovanni Sanna, presidente del Circolo – tornare sul podio in una prova nazionale va oltre ogni più rosea aspettativa. Mi auguro sia il primo mattoncino per una lunga scia di successi. Ci tengo a ringraziare il nostro maestro Fabrizio Verrone, per la sua professionalità e la passione che sta mettendo in tutti gli allenamenti”.

Edoardo Paltro e Fabrizio Verrone