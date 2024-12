Cicloturismo e Enogastronomia: focus all’Alberghiero di Alassio con la presentazione dell’evento “A Bike Day in Ranzo”

Alassio. All’Istituto Alberghiero di Alassio, l’incontro dedicato alla presentazione dell’evento “A Bike Day in Ranzo”, organizzato da Alassio4Fun in collaborazione con il Comune di Ranzo, la Proloco di Ranzo e con il patrocinio delle Antiche Vie Del Sale, ha posto l’accento sui nuovi trend di domanda turistica del segmento bike&food.

Relatori dell’incontro sono stati Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio, Stefano Pezzini, giornalista e food blogger, Giorgio Nannei, presidente di Alassio4Fun, Federico Moisello, sommelier, e Franco Laureri, destination manager di Ranzo. Durante il focus è emersa l’importanza di questo nuovo trend di domanda, come evidenziato dalle ricerche realizzate sul cicloturismo e il bike&food. Di qui la necessità di offrire esperienze in questo segmento che combinino sport, cultura e sapori locali. Da queste premesse nasce questa “pedalata” alla scoperta enogastronomica dell’Alta Valle Arroscia, “A Bike Day in Ranzo”, del prossimo 8 dicembre con partenza e arrivo ad Alassio.

Una vera e propria unità didattica, che ha spaziato dai prodotti tipici alle rilevanze storico-artistiche del territorio, dai tool per la tracciatura dei percorsi al social media marketing. Un arricchimento culturale che consentirà ai futuri chef, maitre e receptionist di conoscere meglio le eccellenze enogastronomiche del territorio e di comprendere l’importanza di un’offerta turistica che coniughi sport, cultura e sapori locali. Come sottolinea Giancarlo Cacció, sindaco di Ranzo: “Questo educational si inserisce nell’ambito del progetto di Destination Management Organization ‘Ranzo Is Wine’ e punta a posizionare il nostro territorio sul segmento Bike&Food Experience”.

Massimo Salza, preside dell’Istituto Alberghiero di Alassio, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter ospitare eventi di tale rilevanza, che non solo arricchiscono i nostri studenti con conoscenze pratiche e teoriche, ma promuovono anche la valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche. L’integrazione tra cicloturismo e gastronomia rappresenta un’opportunità straordinaria per lo sviluppo sostenibile e turistico della nostra regione”.