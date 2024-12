“Christmas Moments” a Loano: tutti gli appuntamenti dal 16 al 22 dicembre tra concerti, libri e mercatini

Loano. Continuano gli appuntamenti di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Lunedì 16 dicembre riprendono i “Concerti Natalizi dei Turchini”, la rassegna di concerti organizzata dalla confraternita delle Cappe Turchine con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano per allietare le festività natalizie di loanesi e ospiti. Il 16 dicembre alle 18 è in programma un concerto degli alunni del liceo musicale Stolyarsky di Odessa.

Venerdì 20 dicembre alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria concerto dei solisti dell’Associazione Musicale Loanese.

Sempre venerdì 20 dicembre alle 21 per “Talk – Storia e storie di musica” le ragazze ed i ragazzi di Yepp Loano intervisteranno Damir Ivic, noto giornalista musicale, che presenterà il libro “Testi espliciti. Nuovi stili di censura (Volume 1)” a cura di Paola Zukar e Claudio Cabona (Mondadori). Damir Ivic, giornalista, critico musicale e scrittore, è uno dei più autorevoli narratori della scena musicale italiana. Con la sua penna affilata e la profonda conoscenza della musica, in particolare del genere rap, offre con le sue analisi spunti critici e riflessioni sulle dinamiche culturali contemporanee. Ha collaborato con vari magazine come Rolling Stone, Vice, Dj Mag e Trx Radio.

L’appuntamento, in programma presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal, si inserisce nell’ambito del progetto “Giovani in biblioteca – Riprendiamoci il futuro”, promosso da Comune di Loano e finanziato della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e del progetto “Giovani attivi. Si può fare!” sostenuto dalla Fondazione De Mari.

Sabato 21 dicembre alle 21 nell’oratorio della confraternita dei Disciplinanti Bianchi concerto di musica sacra e gospel con l’ensemble “I Vocalisti”.

Domenica 22 dicembre alle 17 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terrà la presentazione di “E voleremo sopra la paura. Noi e Cesare, mano nella mano” di Valentina Mastroianni (DeAgostini). Dialoga con l’autrice Graziella Frasca Gallo.

Sempre domenica 22 dicembre alle 21 nella parrocchia di Santa Maria Immacolata concerto di musica sacra a cura dell’Associazione Musicale Loanese.

Fino al 23 dicembre le attività dei “caruggetti orbi” daranno vita a “L’Avvento nei caruggetti orbi”. Ogni giorno fino alla vigilia di Natale i commercianti dei “vicoli” loanesi lanceranno (tramite social network) una piccola sfida pubblica e doneranno un regalo a chi, per primo, la raccoglierà e vincerà. Il 28 dicembre dalle 17,30 torna la “Tombola kitsch” direttamente nei vicoli, con ospite d’onore il Grinch. Il 4 gennaio 2025, invece, si terrà la premiazione dei più bei disegni realizzati dai bimbi e imbucati nella “cassetta della posta” e la premiazione della “Lotteria scorretta” dello stesso Grinch. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “L’Avvento dei caruggetti orbi”.

Fulcro degli eventi natalizi di Loano sarà, come sempre, il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano. Illuminate da magiche decorazioni, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest’anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine.

Il mercatino sarà aperto nei seguenti giorni: sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle 10 alle 19; da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre dalle 15 alle 19 (il 25 e 26 dicembre apertura dalle 16 alle 19); sabato 28 e domenica 29 dicembre dalle 10 alle 19; lunedì 30 dicembre dalle 15 alle 19; martedì 31 dicembre dalle 15 alle 2 di notte; mercoledì 1 gennaio 2025 dalle 16 alle 19; giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2025 dalle 15 alle 19; sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 dalle 10 alle 19; lunedì 6 gennaio 2025 dalle 15 alle 19.

I pomeriggi di shopping saranno accompagnati (a partire dalle 16 salvo diverse indicazioni) da eventi musicali e di animazioni per i più piccini: il 21 dicembre animazione con caccia al tesoro; il 22 dicembre baby dance; il 23 dicembre canzoni di natale live con Federica; il 26 dicembre spettacolo di magia con il Mago Alex; il 27 dicembre alle 10 battesimo della sella; il 28 dicembre alle 10 battesimo della sella e alle 16 laboratorio archeologico con il Varatella Lab Grotte di Toirano; il 29 e 30 dicembre alle 10 spettacolo di falconeria e volo (a pagamento); il 2 gennaio 2025 spettacolo di magia con il Mago Alex; il 3 gennaio 2025 animazione con caccia al tesoro; il 4 gennaio 2025 alle 10 battesimo della sella e alle 16 laboratorio archeologico con il Varatella Lab Grotte di Toirano; il 5 gennaio 2025 alle 10 battesimo della sella. Per tutte le informazioni visitare il sito www.viviloano.it.

Fino al 6 gennaio 2025 in piazza Italia sarà allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all’albero di Natale, al mercatino regaleranno a tutti l’emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30; sabato e domenica dalle 10 alle 23.30.