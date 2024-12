Cessione Piaggio, Regione: “Chiediamo al più presto un incontro con il ministero per approfondire temi industriali, occupazionali e territoriali”

Villanova d’Albenga. “La notizia diramata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativa alla cessione di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, nella loro completezza, rappresenta un passo importante per la Liguria. Auspichiamo che questo passaggio sia definitivo per salvaguardare occupazione, sviluppo del territorio e sostenibilità. La scorsa legislatura, anche grazie all’interessamento costante del territorio inteso come istituzioni, parti sociali e datoriali, ha messo a disposizione quasi 800 milioni di euro in commesse, intervento fondamentale per mantenere operativa una realtà strategica per tutto il territorio ligure, oltre che per la sua collocazione nell’Area di crisi complessa del Savonese, che è una delle più performanti d’Italia”. Così l’assessore regionale all’area di crisi complessa del savonese, Paolo Ripamonti, commenta l’autorizzazione da parte del MIMIT alla cessione di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation alla società turca Baykar, leader nei sistemi UAV e nelle tecnologie aerospaziali.

“La Regione Liguria – prosegue Ripamonti – attende un confronto diretto con il Ministero e le parti sociali, così da approfondire la procedura in corso e apprendere il nuovo piano industriale per Piaggio, ma anche per capire le intenzioni del nuovo soggetto rispetto al fornitore primario, LaerH di Albenga. Il coinvolgimento della Regione e dei territori da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è infatti un passaggio imprescindibile per tutelare un asset strategico per il Paese”.

“Apprendiamo con fiducia – sottolinea il consigliere regionale delegato allo sviluppo economico e all’industria, Alessio Piana – la notizia diramata in mattinata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy circa l’acquisizione del gruppo Piaggio Aerospace, con sede a Villanova d’Albenga e a Sestri Ponente, da parte della società turca Baykar. Ci auguriamo che questa soluzione, valutata attentamente dalla terna commissariale, possa portare, non solo alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e degli asset industriali nel loro complesso su Genova e Savona, ma al potenziamento delle attività nel medio-lungo periodo. Regione Liguria, come ha fatto in tutti questi anni, vigilerà per far sì che questa sia finalmente un’occasione di rilancio di un’azienda che è patrimonio unico di competenze e know-how a livello nazionale”.

Rocco Invernizzi (FdI): “La vendita di Piaggio Aerospace segna una svolta industriale significativa dopo anni di incertezze”

“La cessione di Piaggio Aerospace a Baykar, autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta una svolta significativa per il futuro dell’industria aerospaziale italiana e per il settore della difesa. Avevo seguito in campagna elettorale la vicenda Piaggio raccogliendo le preoccupazioni di sindacati e lavoratori. Ora, dopo anni di difficoltà e la lunga amministrazione straordinaria, l’operazione sembra porre fine a una vertenza che rappresenta una svolta decisiva per l’azienda con sede a Villanova d’Albenga e Sestri Ponente”. Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione.

“La situazione di Piaggio Aerospace, dal 2018 ad oggi, ha avuto ripercussioni anche sulla sua azienda satellite LaerH di Albenga. Due aziende simbolo per l’industria aeronautica italiana con sede nel comprensorio albenganese di altissimo livello. Sia Piaggio Aerospace che LaerH hanno svolto un ruolo cruciale nello sviluppo dell’industria aeronautica italiana – sottolinea Invernizzi –

La decisione di affidare il rilancio a una compagnia turca apre la strada a un possibile rafforzamento della cooperazione tra Italia e Turchia in un settore ad alta tecnologia dove Villanova e Albenga avranno un ruolo importante per Piaggio e per il territorio”.

“Il nostro auspicio – afferma Rocco Invernizzi – è quello che il consolidamento della partnership industriale con Baykar possa portare a nuove opportunità di sviluppo e opportunità occupazionali. Un’operazione che può essere vista sotto una luce positiva se considerata come parte di un processo di rilancio delle nostre industrie, in grado di attrarre investimenti stranieri e favorire lo sviluppo di tecnologie avanzate”.

Jan Casella (AVS): “Produzione Piaggio Aero deve rimanere in Liguria”

“Attendiamo chiarimenti da parte del governo sul mantenimento in Italia delle attività della Piaggio Aero”. Così Jan Casella, consigliere regionale di AVS e vicepresidente della commissione regionale lavoro.

“Abbiamo appreso dagli organi d’informazione la notizia della cessione dei complessi aziendali della Piaggio alla società turca Baykar. Il Ministero del Made in Italy ha autorizzato la vendita senza alcuna concertazione con enti locali, sindacati e lavoratori: auspichiamo che questa mancanza sia stata solo un errore di comunicazione e non nasconda, invece, un grave rischio per l’occupazione. Il ministro Adolfo Urso non ha minimamente accennato al mantenimento della produzione industriale negli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Sestri Ponente”, ricorda il consigliere regionale di AVS.

“Chiediamo al Ministro Urso di rendere noto il piano industriale della società turca. Il via libera alla cessione della Piaggio può arrivare solo dopo il rispetto di requisiti chiari. In primo luogo, la difesa dei siti produttivi liguri, a cui si aggiunge, sul piano occupazionale, l’azienda collegata LaerH. Si deve riportare in Piaggio la piena occupazione dopo gli allontanamenti volontari degli ultimi anni. Il governo deve evitare il cosiddetto ‘spacchettamento’ aziendale. Solo con una strategia industriale seria, si potrà dare un futuro alla Piaggio e ai suoi dipendenti, valorizzando il lavoro eccezionale svolto dai commissari straordinari negli ultimi sei anni”, sottolinea Jan Casella.