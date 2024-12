Cersaa Albenga, dagli scarti al compost: l’economia circolare in agricoltura

Ponente. Il 20 dicembre, alle 10.30, si terrà a Perinaldo una giornata di presentazione e divulgazione dei risultati finali del progetto dedicato alla realizzazione di un’area di compostaggio a partire dagli scarti di lavorazione delle produzioni agricole in ottica di economia circolare.

L’incontro sarà un’occasione di co-progettazione, alla quale sono invitati tutti gli attori del territorio: imprese, enti locali, sindaci, per progettare una strategia comune per la realizzazione di un sistema di conferimento degli scarti agricoli in un’area comune, per poter condividere il prodotto ottenuto dal processo di compostaggio e riutilizzarlo in agricoltura.

L’evento è organizzato dal Cersaa di Albenga. Relatore sarà il direttore Giovanni Minuto, con l’intrvento sul ruolo del compostaggio nella conservazione del suolo, e quindi a tutela del territorio e delle stesse aree rurali.

Infine il tavolo tecnico sulla progettazione per il passaggio dal compostaggio aziendale a quello comprensoriale.