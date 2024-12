Ceriale, speciale reading letterario nel borgo di Peagna

Ceriale. Venerdì 3 gennaio, alle ore 21.00, nella location di Casa Girardenghi, nella frazione del borgo di Peagna, si terrà il secondo emozionante appuntamento dell’evento creato dall’associazione teatrale cerialese “Sciuscia e Colla”: un reading letterario innovativo con testi, lettura e musica dal vivo, intitolato “Coccole natalizie sul filo dei ricordi”.

Come lo scorso anno, infatti, un “filo” conduttore sarà il tema che legherà una serie di interventi realizzati dalle componenti dell’associazione che si daranno la mano in un percorso emozionale e coinvolgente per il pubblico.

“Il filo dei ricordi è una rappresentazione che vuole invitare il pubblico alla riscoperta dell’ascolto, con un po’ di dolcezza, simpatia e con un pizzico di malinconia – spiegano le organizzatrici della manifestazione -. Abbiamo voluto continuare questo percorso, facendolo diventare ormai una tradizione, dopo il caloroso apprezzamento da parte del pubblico avuto lo scorso anno”.

“Vorremmo esprimere un messaggio positivo, come siamo abituate a fare, con un viaggio tra commoventi e simpatici ricordi, accompagnati da un accurato sottofondo musicale. Anche la cura nei dettagli che abbiamo dedicato agli allestimenti in casa Girardenghi permetterà al pubblico di provare quel sentimento che spesso dimentichiamo, ma che ci dovrebbe accompagnare sempre, per restare un po’ bambini, anche da grandi: lo stupore!”.

“Entrando sembrerà di tornare indietro nel tempo e si percepirà sicuramente quella dolce malinconia che porta bene al cuore! Vi aspettiamo!”.

“Anche quest’anno la compagnia teatrale cerialese, come da tradizione, mette in scena uno spettacolo davvero originale e coinvolgente, con testo e scenografia studiate da loro per l’occasione. Ci stupiranno ancora!” ha affermato l’assessore comunale alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.