Ceriale, per il nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale una nuova sala operativa ed un gabinetto di polizia scientifica

Ceriale. Durante il consueto scambio di auguri per il Natale 2024 presso il comando di polizia locale di Ceriale è stato presentato il nuovo spazio adibito al nucleo di sicurezza urbana, che comprende una nuova sala operativa con monitor dedicati alle attività di polizia giudiziaria e al controllo del territorio, e il nuovo gabinetto di polizia scientifica per il fotosegnalamento, al fine di accelerare le procedure direttamente presso il comando in caso di fermati, arrestati, denunciati in stato di libertà.

“Questa nuova strumentazione di cui Ceriale è dotata (fra i pochissimi Comandi della Liguria) rappresenta un ulteriore investimento ai fini di garantire la sicurezza sul territorio e l’operatività del comando” spiegano dalla polizia locale cerialese.

Lo scambio di auguri è stata anche l’occasione per presentare la nuova autovettura Alfa Romeo Tonale, appositamente allestita per attività di polizia, con blindatura leggera e cella di sicurezza, quale veicolo funzionale per il pronto intervento e per operazioni sul territorio. Tale veicolo si va ad aggiungere alle altre autovetture del comando (tra cui il Subaru XV dotato anch’esso di cella per il trasporto di soggetti in stato di fermo o arrestati).

Nel corso della mattinata presso piazza della Vittoria sono terminati gli auguri natalizi alla presenza del consigliere delegato alla sicurezza del comune di Ceriale Marcello Stefanì e dell’assessore Gianbenedetto Calcagno, a nome dell’amministrazione tutta.