Ceriale, inaugurazione per lo spazio outdoor dedicato alle scuole

Ceriale. Le scuole di Ceriale ancora nel segno dello sport: dopo l’apertura per una classe di prima media al progetto “Curvatura Sportiva” dell’istituto Val Varatella, oggi inaugurazione ufficiale di un’altra classe scolastica all’aperto, secondo il modello formativo “outdoor oriented”, grazie allo stanziamento approvato dall’amministrazione comunale.

L’obiettivo è quello di poter svolgere lezioni all’aria aperta e vivere un rapporto diretto con la natura e il territorio: “Per questo ringrazio l’edilizia pubblica per la forte collaborazione, con delega del vice sindaco Luigi Giordano molto sensibile al tema, e il nostro sindaco Marinella Fasano, anche lei molto attenta all’ambito scolastico” ha sottolineato l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Barbara De Stefano.

Lo spazio didattico, posizionato nell’area verde vicina alle scuole medie, sarà a utilizzo di tutto il plesso scolastico, con una organizzazione gestionale specifica: “La didattica outdoor aiuta i bambini a sviluppare competenze relazionali, motorie ed emotive, incentivando l’aumento dell’autostima”.

“Inoltre, la classe all’aperto vorremmo fosse successivamente implementata di attrezzature sportive con l’aiuto dell’assessore Daniele Gaglioti e l’intervento diretto delle associazioni e società cerialesi” ha aggiunto ancora l’assessore De Stefano.

“Oggi è un giorno speciale per Ceriale con la realizzazione di un’aula all’aperto, dove i nostri bambini potranno imparare, esplorare e crescere in un ambiente naturale e stimolante. Vorremmo ringraziare l’ufficio tecnico per la loro competenza e per il loro supporto operativo, oltre a tutta la giunta e i consiglieri di maggioranza nel rendere questo progetto una realtà” ha evidenziato il vice sindaco e assessore comunale Luigi Giordano.

“Questo nuovo spazio formativo rappresenta un passo avanti verso un’educazione più integrata e innovativa, con gli alunni che potranno così sperimentare quello che imparano sui libri. Impareranno l’importanza della tutela ambientale, svilupperanno un legame più profondo con la natura e scopriranno il piacere di apprendere in un contesto diverso rispetto a quello tradizionale” hanno poi aggiunto i due assessori cerialesi.

“Siamo certi che questa aula all’aperto diventerà presto un luogo di ispirazione e crescita per tutti i nostri studenti” hanno concluso Barbara De Stefano e Luigi Giordano.