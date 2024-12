Ceriale, con le festività natalizie controlli della polizia locale. E in arrivo il “Nonno-Nonna vigile”

In vista delle festività natalizie la Polizia Locale di Ceriale ha pianificato una serie di controlli del territorio mirati a garantire una maggiore sicurezza del territorio. In particolare si svolgeranno servizi particolari con posti di blocco sulle principali vie di comunicazione stradali, oltre a ispezioni presso la stazione ferroviaria e all’esterno dei centri commerciali.

Queste attività saranno di supporto al servizio di pattuglia già garantito quotidianamente sul territorio di Ceriale e della frazione di Peagna, e che nell’anno in corso ha svolto un numero notevole di servizi anche su richieste da parte del NUE 112.

Nell’anno in corso sono state svolte circa cinquanta attività di indagine per garantire la sicurezza dei cittadini. Quotidianamente posti di controllo sul territorio concorrono al controllo delle persone che frequentato la cittadina.

Il sindaco Marinella Fasano e il consigliere alla sicurezza del Comune cerialese Marcello Stefanì, come già evidenziato da quest’ultimo in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, rilevano che “il personale del corpo della polizia locale si sta adoperando con impegno nello svolgimento delle proprie mansioni a favore della collettività”.

“Grazie all’ausilio delle telecamere presenti sul territorio e all’approvazione del nuovo regolamento in materia di sorveglianza è possibile garantire maggior sicurezza al cittadino. Tali strumentazioni possono essere utilizzate, oltre che per sventare la commissione di illeciti amministrativi, come deterrente per i malintenzionati nonché per l’accertamento e la prevenzione di reati da parte degli operatori con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza o come supporto alle indagini svolte anche da parte di altre forze di polizia” affermano ancora sindaco e consigliere delegato.

Un’altra iniziativa che è allo studio e di prossima approvazione è il regolamento per l’istituzione del “Nonno-Nonna vigile”: “Si tratta di un servizio di pubblica utilità che ha la funzione, con la collaborazione della Polizia Locale, dell’assessore ai servizi sociali Barbara De Stefano, della consigliera delegata al volontariato Nadia Ligustro, di inserire residenti in attività socialmente utili per la sicurezza degli alunni nelle scuole (all’entrata e uscita), oltre a istituire un sistema di presidi, controlli e monitoraggi nei giardini e nelle aree comunali frequentati da bambini” precisano ancora i due amministratori cerialesi.

“Da ultimo ci auspichiamo che la nostra amministrazione riesca a reperire delle risorse per permettere agli operatori della polizia di locale di svolgere servizi serali quanto meno nei periodi festivi”.

Infine il messaggio natalizio: “Con l’avvento delle festività natalizie e il nuovo anno il sindaco e l’amministrazione ringraziano il personale del Corpo di Polizia Locale per l’attività svolta. Un ringraziamento al comandante Ivan Suardi, al vice comandante Massimo Sanguineti, a tutti i sottufficiali e agenti che operano quotidianamente sul nostro territorio”.