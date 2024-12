Ceriale, assemblea pubblica sul nuovo progetto per l’area T1

Ceriale. La riqualificazione dell’area T1 è rimasta tra le priorità della nuova amministrazione comunale di Ceriale guidata da Marinella Fasano: in questi mesi è proseguito il confronto tecnico e amministrativo in merito alla definizione alla ricerca di una soluzione progettuale ottimale sulla variante urbanistica necessaria a definire l’accordo di programma per concretizzare una operazione urbanistica attesa da anni dalla comunità cerialese e dell’intero comprensorio.

Per questo, l’amministrazione comunale ha organizzato una assemblea pubblica in programma sabato 28 dicembre, alle ore 18.00, presso la sala polivalente di via Primo Maggio, nella quale sarà illustrato il progetto di restyling complessivo previsto per la zona cittadina.

Si tratta di un progetto residenziale-ricettivo e di servizi completamente ristudiato per offrire alla comunità un’area abitativa immersa nel verde. “REMIRA” è il nome di questo progetto, improntato sulla sostenibilità ambientale e concepito per integrarsi al meglio e in maniera funzionale al tessuto urbano di Ceriale.

L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima partecipazione.

“L’obiettivo era trovare il giusto equilibrio tra l’ambito turistico-ricettivo e quello residenziale, in una prospettiva progettuale soddisfacente per l’interesse pubblico di Ceriale” hanno evidenziato il sindaco Marinella Fasano e il vice sindaco Luigi Giordano nel presentare l’iniziativa.

“Sarà quindi possibile recuperare una zona degradata e come promesso vogliamo coinvolgere direttamente tutta la cittadinanza su questo nuovo progetto” hanno concluso sindaco e vice sindaco cerialesi.