Ceriale, ecco il nuovo progetto per l’area T1: 169 appartamenti, ma anche turismo e servizi

Ceriale. In tutto 169 appartamenti che saranno dislocati su sette palazzine, con parcheggi, aree verdi e spazi dedicati ai servizi: un 22% sarà la quota destinata al settore turistico, un’area di Rta – residenze turistico-alberghiere – come richiesto dall’amministrazione comunale, che al piano superiore vedrà sorgere anche un nuovo ristorante. E ancora una piscina, che sarà aperta al pubblico, un campo da paddle, oltre alla struttura sanitaria territoriale, per il quale il Comune farà un bando ad hoc per la sua gestione (sul modello dei centri salute presenti nelle altre località savonesi).

Non da ultimo, il layout progettuale, prevede anche la realizzazione della nuova sede e del nuovo comando della polizia locale.

Sono queste le linee guida dal nuovo progetto per l’attesa riqualificazione dell’area T1 di Ceriale dopo la presentazione avvenuta in sala polivalente alla presenza del sindaco Marinella Fasano e del vice sindaco Luigi Giordano. Una presentazione alla cittadinanza che segue il confronto tecnico e amministrativo avviato in merito alla soluzione progettuale sulla variante urbanistica necessaria a definire l’accordo di programma per concretizzare l’operazione urbanistica.

Il restyling complessivo previsto per la zona cittadina è stato ristudiato e riadattato: “REMIRA” è il nome di questo progetto, che punta sulla sostenibilità ambientale e alla piena integrazione con il tessuto urbano di Ceriale.

“In questo modo sarà garantito l’interesse pubblico di Ceriale, con parcheggi, aree verdi e nuovi servizi per la comunità” hanno evidenziato il sindaco Marinella Fasano e il vice sindaco Luigi Giordano.

Ora, obiettivo dell’amministrazione comunale è accelerare con i passaggi previsti dall’iter amministrativo, per far partire prima possibile i lavori e gli interventi necessari: secondo le previsioni, la riqualificazione dovrebbe essere ultimata entro il 2026.