Centro Danza Savona plurivittorioso al concorso “Join Your Passion 2024”

Chiavari. Tanti premi e borse di studio sono stati vinti dagli allievi del Centro Danza Savona al concorso “Join Your Passion 2024” che si è tenuto sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a Chiavari, con la partecipazione di alcune tra le migliori scuole ed accademie di danza in Italia.

Risultati di grande prestigio per il Centro di Formazione savonese diretto da Alessandra Schirripa, assegnati da una prestigiosa giuria composta da Jean Yves Esquerre (Direttore European School of Ballet, Amsterdam), Roberto Olivan (Direttore Festival Deltebre Dansa, Spagna), Teresita Del Vecchio (Direttore Forballet, Roma), Audrey Pascal (Coreografa Internazionale), Michele Vegis (Teatro alla Scala, Milano).

Lavoro, impegno e tenacia sono state le chiavi per ottenere i migliori risultati, che sono i seguenti:

1° PREMIO Gruppi Baby

“CUORE ACCIAIO” Davide, Gabriele,

Leonardo, Lorenzo R., Lorenzo T., Samuele

1° PREMIO Duo Children

“TESTA DURA TESTA DI RAPA”

Samuele e Gabriele

1° PREMIO Solo Classico Juniores “GAMZATTI”

Alessia

1° PREMIO Duo Moderno Junior “MANIFESTO FOR TWO”

Olga e Giacomo

2° PREMIO Solo Classico Baby “VESTALKA”

Bianca

2° PREMIO Solo Moderno Junior “MARGHERITA E I CRAUTI”

Margherita

2° PREMIO Gruppo Contemporaneo Senior “MANIFESTO”

Alessia, Caterina, Giacomo, Giulia, Margherita, Sara

3° PREMIO Solo Contemporaneo Junior “AN DIE MUSIK”

Alessia

3° PREMIO Gruppi Moderno Junior ” IL SALE DELLA TERRA”

Anna A., Anna M., Carlotta, Caterina, Francesca, Manuela, Miranda, Noemi, Nora,

Olga, Viola

3° PREMIO Solo Contemporaneo Senior “ELLIS”

Giacomo

3° PREMIO Gruppi Contemporaneo Senior “DI GRAZIA E NATURA”

Alessia, Caterina, Gaia, Giacomo, Margherita

Vinte inoltre numerose Borse di Studio Internazionali fra le quali:

Una settimana gratuita alla European School of Ballet di Amsterdam

Due settimane di Summer Camp alla European School of Ballet

Una settimana di Summer School Italy della Royal Academy of Dance

Borse di studio per Iberis Dance Competition 2025

Segnalazione con accesso alla Audizione della Rambert School Londra

Borsa di Studio gratuita alla settimana di studio Step on Stage 2025

Le immagini del Centro Danza Savona protagonista a Chiavari