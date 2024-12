Celle Varazze a -1 dalla vetta. Pisano: “La classifica conta alla fine. Il mio vestito? Segnale ai ragazzi, combattiamo assieme”

Loano. Il Celle Varazze di Mario Pisano vince nel segno di Battaglia contro la S.F. Loano. Con questi 3 punti, la squadra di Pisano coglie l’attimo e si avvicina alla vetta, che ora dista solamente un punto vista la sconfitta del Rivasamba contro l’Angelo Baiardo.

“Sapevamo che la partita sarebbe stata così, eravamo costretti a uscire dalla nostra zona di comfort”. Inizia così l’intervista di Mario Pisano: “Purtroppo il campo non ha aiutato entrambe le squadre. Il Loano è una squadra veramente forte e ben allenata, quindi oggi ci siamo dovuti snaturare, complice anche il campo in erba naturale che non ha aiutato, la S.F. Loano era abituata”.

“Avevo chiesto un grandissimo impegno dal punto di vista mentale – continua Pisano -, soprattutto nelle coperture e nelle seconde palle. Dovevamo farci trovare pronti nel momento di una situazione favorevole. Dal punto di vista dell’impegno, agonismo, ed intensità la partita dice che loro hanno tirato più volte in porta. Noi abbiamo avuto una occasione fondamentalmente e l’abbiamo concretizzata”.

“Il vestito” come argomento principale della partita di oggi: “Ho chiesto alla squadra che si calasse il vestito giusto per questo tipo di avventura, quindi bisognava sporcarsi mani, piedi, e faccia. In poche parole non volevo sentire alibi per le condizioni del terreno. Dovevamo venire qua e tirare fuori gli attributi. Abbiamo disputato una partita gagliarda e di carattere. Siamo tosti, veramente tosti“.

Ecco il pensiero dell’allenatore sull’attuale classifica: “Conta poco o nulla, basta inciampare alla prossima partita. Come finisce una partita bisogna subito pensare a quella dopo, basta poco per essere fregato. Non guardo la classifica, non conta niente adesso, sarà importante alla trentesima giornata. Conta solo la prossima partita, e tanti altri fattori per rimanere nei binari giusti e non mettersi nei guai”.

Ormai Pisano è al Celle Varazze da quasi due mesi: “Mi trovo benissimo. Ho un rapporto privilegiato con la proprietà, mi sto conoscendo in maniera anche personale con il direttore, sto scoprendo una persona eccezionale come tutto il resto della dirigenza e lo staff. Anche con i ragazzi, dopo una settimana è stato come conoscersi da sempre. Con i calciatori non penso di aver mai avuto problemi, perché comunque abbiamo avuto problemi. Indipendentemente dai risultati, dobbiamo credere in quello che facciamo e nelle persone che siamo”.

“Bisogna sempre avere la stessa voglia e fiducia – continua l’allenatore -. Ogni volta che le persone mi fermano dicono che, con la squadra che ho, devo vincere il campionato. Giustamente è una considerazione positiva, hanno fiducia nel mio operato e nel gruppo dei calciatori forti che ho a disposizione. Ma non c’è solo questo. C’è il lavoro, gli allenamenti, le situazioni particolari, i rapporti personali, queste cose fanno la differenza, dovremmo essere bravissimi. Davanti a noi ci sono ancora 18 battaglie come oggi, bisogna semplicemente guardare avanti”.

Pisano allo scadere della partita non avrebbe mai firmato per un pareggio: “Quando hai una missione importante, ogni pareggio sono due punti persi, questa non è una domenica del genere, non firmerei mai per perdere qualcosa. Il mio vestito? Non è che mi sta più comoda la roba rispetto alle tute. Vedendo il campo, sapendo come sarebbe stata la partita vicino alla linea laterale, dovevo dare anche un segnale alla squadra di essere combattivi, di sporcarsi le mani. Anche io ho dovuto dare quel segnale lì, armiamoci e partiamo tutti insieme”.