Celle, ringhiere arrugginite sull’Aurelia: tra oggi e domani sostituiti altri 50 metri

Celle Ligure. Oggi 19 e domani 20 dicembre verranno sostituiti altri 50 metri di ringhiera lungo la via Aurelia di ponente a Celle Ligure.

Sarà un semaforo a regolare il traffico e consentire i lavori: un impianto temporaneo in funzione dal mattino che verrà rimosso la sera, sia giovedì sia venerdì.

“Questo intervento fa parte ancora del ripristino a seguito del lavoro di sistemazione della problematica al di sotto della via Aurelia causata dal mare” comunicano dal Comune.

Il sindaco, Marco Beltrame, per la completa sostituzione di tutte le ringhiere ammalorate è in stretto contatto con ANAS che “ha pronto un progetto di intervento e aspetta il finanziamento per completarlo, non si sanno ancora le tempistiche”.