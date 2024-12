Celle, più videosorveglianza: il Comune ha investito ulteriori fondi per l’acquisto di telecamere

Celle Ligure. Furti, sicurezza: un aiuto può fornirlo anche il sistema di videosorveglianza. Il Comune ha investito nell’ultima variazione di bilancio ulteriori fondi per l’acquisto di 6 telecamere aggiuntive: una per il controllo delle targhe, 2 quadrangolari (4 visuali in contemporanea) e 3 ambientali.

“Nuove telecamere verranno installate nei giardini delle scuole elementari, una quadrangolare in largo GIolitti, una quadrangolare all’incrocio via Aurelia/via Boagno/via Colla, nei giardini dei Piani, in via Genova, sull’intersezione Aurelia/Pecorile, alla base di via Cassisi, sulla piazza della Chiesetta di Cassisi, in via Sanda. Inoltre verranno sostituite e ripristinate la telecamere non funzionanti di piazza Assunta, di via Aicardi, le telecamere alla Natta e molte altre”, fanno sapere dall’amministrazione comunale.

È infatti recentemente passato in Giunta il progetto esecutivo per l’implementazione della videosorveglianza nel paese.

“A seguito di una riunione con uffici, assessori, responsabili del progetto, tecnici e ditta esecutrice, sì è studiata la mappa del territorio ed il posizionamento di tutte le telecamere esistenti funzionanti. Poi si sono individuate le zone meno coperte e le telecamere esistenti non funzionanti da ripristinare. E’ stato affidato il progetto per completare la copertura del territorio con l’implementazione di ulteriori telecamere ai Piani e nelle frazioni”.

“A fronte degli furti di questi ultimi tempi, non ultimo quello della scorsa notte in un supermercato dei Piani, la sicurezza sta diventando sempre più importante e l’amministrazione sta cercando di fare il possibile per trovare soluzioni efficaci e funzionali”, concludono.