Celle per un giorno diventa la “città dei Vigili del Fuoco”

Celle Ligure. Vigili del Fuoco per un giorno i bimbi che hanno visitato con interesse e divertimento Pompieropoli. Tecniche, strumenti. Curiosità. Grande partecipazione in questa domenica di sole.

Così la spiaggia di Celle si è trasformata nella città dei Vigili del Fuoco, l’ormai famoso appuntamento dove fare il pompiere è un gioco da ragazzi.

Un’iniziativa di successo curata nei minimi dettagli dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di Savona per far scoprire e conoscere a grandi e piccini il loro impegnativo e prezioso lavoro, come ci spiega Paolo D’Anna, vigile del fuoco volontario e ausiliario da una vita: “Preparare i bambini e far loro conoscere tutte quelle piccole grandi cose che possono capitare ogni giorno”.

Manifestazione che si preannuncia riuscitissima fin da questa mattina e proseguirà, a partire dalle 14, per buona parte del pomeriggio. Un’occasione anche per ricevere il famoso calendario di Pompieropoli.