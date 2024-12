Celle, morte di Renato Zunino: martedì 10 dicembre camera ardente nella sala consiliare

Celle Ligure. Sarà la Sala Consiliare del Comune ad accogliere il feretro di Renato Zunino. La salma giungerà domani, martedì 10 dicembre, nella tarda mattinata, intorno alle 11, e rimarrà al piano terra di Palazzo Ferri fino a mercoledì pomeriggio. Qui sarà possibile rendere omaggio all’ex sindaco di Celle Ligure deceduto lo scorso mercoledì.

Di lui si erano improvvisamente perse le tracce nella mattinata del 4 dicembre. Le ricerche incessanti erano proseguite fino al tardo pomeriggio, fino al triste rinvenimento del corpo privo di vita.

Il paese, domani e dopo, osserverà due giorni di lutto cittadino.

Mercoledì 12 dicembre, alle 14 e 30, l’ultimo saluto in forma civile dopodiché il feretro lascerà la Sala Consiliare e il corteo funebre si avvierà in un percorso con sosta alla Società di Mutuo Soccorso di via Colla, sede dell’Anpi: Zunino era presidente provinciale dell’associazione. Quindi proseguirà fino al cimitero.

Ecco gli orari di apertura della camera ardente: domani, martedì 10 dicembre dalle 11 alle 19. Mercoledì dalle 8 e 30 alle 14 e 30.

Intanto proseguono gli accertamenti degli organi inquirenti nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura savonese. Dall’autopsia effettuata sul corpo dell’ex sindaco si dovranno attendere i risultati degli esami istologici relativi all’esame autoptico, quindi per stabilire le cause esatte della morte saranno decisivi i successivi riscontri medico-legali.

Al momento, stando alle indagini in corso, le due ipotesi principali restano quelle del suicidio o del malore improvviso.