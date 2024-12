Celle, ladri in azione nella notte: due colpi nel supermercato dei Piani e bottino da migliaia di euro

Celle Ligure. Notte di paura a causa dei ladri. Questa volta non è stata presa di mira un’abitazione, ma un supermercato. Ancora i Piani, via Venezia. Pieno centro, a due passi dalla piazza dell’Assunta.

Il ladro forza la saracinesca, rompe la porta ed entra sicuro verso la cassa. Esce con il cassetto dell’incasso: 3mila euro. Non si accontenta di entrare nel Carrefour una volta, ma ritenta la seconda. Sempre la cassa, ma gli va male e non riesce.

Ed è qui che il titolare si accorge dell’allarme. Tempo di scendere in negozio, ma il malvivente è già scappato. Due colpi nel giro di poche ore: tre, per la precisione. Il primo a mezzanotte meno un quarto; il secondo poco dopo le 2,30.

Ancora un furto nella zona a levante del paese. Profonda amarezza da parte dei titolari. Dopo i colpi messi a segno negli ultimi tempi negli appartamenti, ora è stata la volta del supermercato.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Celle Ligure, Marco Beltrame: “La situazione non è più accettabile. Ogni settimana il nostro comune è oggetto di furti. Come amministrazione abbiamo aumentato l’investimento in video sorveglianza: nell’ultima variazione di bilancio passata nel consiglio di giovedì scorso, è stato approvato lo stanziamento di ulteriori fondi che permetteranno l’acquisto di 6 nuove telecamere, che in aggiunta al progetto già approvato, vedrà l’installazione di circa 15 nuovi impianti“.

“Inoltre abbiamo dato mandato di ripristinare telecamere già esistenti e non più attive e di studiare un progetto di completamento di copertura totale del territorio. Però tutto ciò è solo un deterrente, il territorio ha bisogno di maggior controllo e sicurezza. Chiederò al sindaco Castellini, quale consigliere provinciale, ed al presidente Olivieri, che venga indetto un incontro sul tema con la Provincia portavoce per tutti i comuni”, ha concluso il primo cittadino.