Celle, il 18 dicembre incontro pubblico sul tema “Colonie Milanesi”: è promosso da maggioranza e minoranza

Celle Ligure. I gruppi consigliari di maggioranza e minoranza di Celle Ligure “congiuntamente invitano la cittadinanza ad un incontro pubblico sul tema ‘Colonie Milanesi: aggiornamento al piano regolatore’”.

Si svolgerà mercoledì 18 dicembre, con inizio alle 21, nella Sala Arecco – ex Cinema Giardino.

“La pratica che è stata sottoposta alla commissione intersettoriale, prevede un aggiornamento al piano urbanistico comunale, con modifica della disciplina urbanistico-edilizia dell’ambito”, hanno spiegato in una nota congiunta maggioranza e minoranza.

Su proposta delle minoranze, favorevolmente accolta dalla maggioranza, “sì è deciso di portare la pratica in assemblea pubblica, prima che in consiglio comunale, per dare massima trasparenza e condivisione con la cittadinanza, al fine di spiegare la pratica e chiarire eventuali dubbi dei cittadini”.