Celle Ligure. Le forti raffiche che dalla notte stanno colpendo la riviera, hanno fatto cadere un albero in via Primo Maggio.

Il Comune sta intervenendo per rimuovere l’arbusto.

Nel frattempo, per sicurezza, per oggi si è deciso di chiudere il giardino delle scuole elementari, la pineta Bottini, il giardino dell’ ex minigolf ai Piani.