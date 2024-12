Cassa integrazione alla Laerh di Albenga, solidarietà dai lavoratori di Piaggio Aerospace

Albenga. Solidarietà dai lavoratori di Piaggio Aerospace ai colleghi della Laerh di Albenga, in cassa integrazione ordinaria fino al prossimo 8 marzo 2025.

“Vista la difficile situazione dei lavoratori Laerh, ai quali nella giornata di ieri è stata comunicata la messa in cassa integrazione dovuta alla non curanza dell’azienda dimostrata in tutti questi anni, alla mancanza di investimenti strutturali fondamentali per la salute degli operai stessi, l’Rsu, l’Rsa e i lavoratori dell’azienda aeronautica esprimono massima solidarietà” si legge nella nota sindacale.

“La speranza è che si possano trovare soluzioni in tempi brevi e che le maestranze possano tornare a svolgere il loro lavoro in sicurezza” concludono Rsu e Rsa.