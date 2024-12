Casella (Avs): “Tempi certi per la riapertura del Pronto Soccorso di Albenga e del Punto Nascite di Pietra Ligure”

Genova. La riapertura del Pronto Soccorso all’ospedale di Albenga e del Punto Nascite al Santa Corona di Pietra Ligure. Sono le prime due richieste presentate alla nuova giunta Bucci dal consigliere regionale Jan Casella (Avs). Le due interrogazioni a risposta immediata saranno discusse nel consiglio regionale di martedì prossimo.

“Avrei voluto presentare anche altre interrogazioni, ma il regolamento ne prevede un massimo di due per ogni consigliere regionale per ogni assemblea, così ho preferito concentrarmi su due emergenze sanitarie che riguardano il ponente savonese. Nelle prossime sedute del consiglio regionale, porterò altri temi all’ordine del giorno”, esordisce Casella.

La prima interrogazione riguarda il Santa Maria di Misericordia di Albenga. “Dal 2012, il Pronto Soccorso di questa struttura ospedaliera è stato declassato a Punto di Primo Intervento, inizialmente aperto h24 e attualmente con un orario ridotto ad appena 12 ore. L’assenza di un Pronto Soccorso h24 comporta forti disagi, sia per la popolazione sia per il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, costretto ad affrontare un numero enorme di accessi. Il problema è peggiorato dai tempi di percorrenza dell’Aurelia e dell’autostrada”, ricorda il consigliere regionale.

E sottolinea: “La salute della popolazione deve rappresentare una priorità assoluta. I cittadini del comprensorio ingauno hanno manifestato più volte il loro malcontento per la chiusura del Pronto Soccorso. Inoltre, il presidente Marco Bucci ne ha promesso già due volte la riapertura, prima in campagna elettorale, poi nel discorso di insediamento in Consiglio regionale. Adesso chiediamo di conoscere quando avverrà, concretamente, la riapertura del Pronto Soccorso h24 ad Albenga”.

Jan Casella chiede chiarezza anche sul Punto Nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. “Purtroppo è chiuso dal novembre 2020. L’ex presidente regionale Giovanni Toti aveva giustificato la chiusura con l’emergenza Covid e aveva promesso più volte la riapertura, ma ha sempre disatteso gli impegni”, spiega l’esponente di Avs.

“La chiusura del Punto Nascite del Santa Corona di Pietra Ligure ha comportato gravi disagi per le donne in stato di gravidanza. Alcune madri sono state costrette addirittura a partorire nelle piazzole di sosta dell’autostrada, con gravi rischi per la loro salute e per quella dei nascituri. Anche in questo caso, nell’ultima campagna elettorale il presidente Bucci ha garantito la riattivazione del Punto nascite. Adesso attendiamo di conoscere la data della riapertura”, incalza Jan Casella.