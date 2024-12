Cartelle errate Savona, la denuncia di un cittadino: “Arrivate 9 raccomandate, dopo i controlli annullato accertamento di 1745 euro”

Savona. “In questi ultimi giorni la ditta Andreani Tributi mi ha inviato ben nove raccomandate per accertamenti con svariate somme da pagare, dopo non averci dormito sopra per l’agitazione e il nervoso, per il disagio di dover fare la coda in posta, la coda al Caaf, la coda in banca, ho richiesto al Caaf la verifica e la motivazione di quanto esposto. Dopo la verifica, la ditta Andreani ha annullato accertamento di 1745 euro e ciò nonostante continua a mandare Raccomandate con nuovi accertamenti”. Così denuncia un cittadino savonese in una lettera inviata al sindaco e alla società di riscossione tributi.

Continuano i disguidi legati alle cartelle errate inviate da Andreani Tributi ai savonesi: “Ho sempre pagato tutte le tasse nei tempi previsti. L’accanimento nei miei confronti è palese, incomprensibile, vergognoso, tanto più per un cittadino invalido, (invalidità 80% con Legge 104) che non riesce a capire tutte queste paginate di conteggi e deve correre a destra e a manca per problemi di cui non ne capisce nulla e nessuna colpa ne ha. Tutto questo, non dormire di notte e le continue code in locali chiusi, ha aggravato il mio stato di salute, non dormire di notte. Sono stanco e amareggiato”.

“Ribadisco il fatto che la compilazione e i relativi conteggi sono stati fatti dal CAAF previo pagamento per il lavoro svolto e ora mi tocca ripagare per la verifica di conteggi che non ho fatto io. Prego la ditta Andreani di non disturbarmi più e di rivolgersi direttamente al Caaf per eventuali nuovi problemi”.