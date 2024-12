Carcarese, due rinforzi per la capolista: arrivano Gaia e Gjataj

Carcare. Tempo di rinforzi in casa Carcarese. Il club biancorosso ha infatti annunciato l’arrivo di due nuovi calciatori: Umberto Gaia e Alfons Gjataj. Il primo è un portiere classe 2001, con un passato in Serie D, che andrà a rimpiazzare l’infortunato Ferro, operato al ginocchio. Il secondo invece è un centrocampista, classe 2005, che ha disputato la prima parte di stagione con il Bragno, dopo aver giocato con la Cairese nella scorsa annata. Due innesti che quindi rendono ancora più competitivo l’organico valbormidese, attualmente in testa al campionato di Promozione.

Di seguito il comunicato della società:

Gaia comincia le sue esperienze in prima squadra in Eccellenza con l’Asti, l’anno successivo indossa anche la maglia della Nuorese, militante nella Serie D sarda. Passa poi due stagioni al Fossano, dove torna dopo una parentesi con il Canelli e il Savio Asti, prima di fermarsi per problemi lavorativi.

“Ringrazio il ds Gandolfo per avermi dato la possibilità di riprendere dopo un periodo di inattività a causa di un trasferimento lavorativo che ha reso impossibile allenarmi con il mio ex club” dichiara Gaia e poi spiega: “Ho deciso di sposare la causa biancorossa perché ritengo che la Carcarese sia una società molto organizzata e con un progetto ambizioso”.

Per quanto riguarda invece Gjataj, il giovane centrocampista cresce nelle giovanili della Cairese dove fa tutta la trafila fino alla prima squadra, facendo parte del gruppo che lo scorso anno ha riportato i gialloblù in Serie D. Questa stagione ha indossato la maglia del Bragno, prima di sbarcare al Corrent.

“Mi sono allenato due settimane con la Carcarese e dal primo giorno mi hanno fatto sentire parte di questo magnifico gruppo – afferma Gjataj – Ho deciso di rimanere anche per la serietà della società e di uno staff molto preparato”

Commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Alfons è un giovane 2005 con qualità, che già da diverso tempo si sta allenando con noi e si è subito ben integrato nel gruppo. Ha deciso di fermarsi a Carcare per la seconda parte di stagione e noi siamo felici di poterlo avere ufficialmente con noi. Invece Umberto Gaia va a completare il nostro reparto portieri dopo che siamo venuti a sapere che Umberto Ferro si sarebbe dovuto operare al ginocchio. È un ottimo portiere, che per esigenze lavorative si fermerà qualche tempo a Carcare. Ad entrambi i ragazzi va il nostro benvenuto. Voglio inoltre ringraziare il Bragno e il Fossano per il buon esito delle operazioni”.