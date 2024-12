Carcare. Incidente questa mattina a Carcare, in via Vetrerie, dove una palo dela luce pubblica è crollato finendo sul dehor di una pizzeria.

Fortunatamente, al momento dell’incidente, non erano presenti persone.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigli del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Le cause del cedimento del palo sono ancora in corso di accertamento.