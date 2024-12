Carcare, Mirri shock: “Io minacciato con un proiettile”

Carcare. “Sono stato minacciato, mi hanno mandato un proiettile con le mie iniziali incise”. Lo ha rivelato questa mattina il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, che ha indetto d’urgenza una conferenza stampa ad hoc per raccontare, con visibile commozione, i contorni dell’inquietante episodio.

“Mercoledì scorso è successo un fatto gravissimo: il sottoscritto era ricoverato per una colica renale, mia moglie e mio figlio mi hanno avvisato di aver trovato nella cassetta della posta un proiettile con le mie iniziali incise, R.M. – ha spiegato il primo cittadino – Solo questo: una busta giallastra, sporca, con la scritta geometrica ‘Al sindaco Mirri’ e all’interno solo il proiettile.”

“Ora tutto è affidato alle indagini. Sono state visionate le telecamere presenti vicino alla mia abitazione e vedremo se emergerà qualcosa. Mi auguro sia un mitomane, non ho alcun sospetto particolare, o quanto meno so di non aver fatto nulla di grave“.

Il proiettile, di calibro 308 Winchester, è stato spedito ai Ris di Parma.

Il sindaco, visibilmente commosso, ha detto di aver pensato in primis alla sua famiglia: “Ringrazio le forze dell’ordine, il colonnello dei carabinieri, il prefetto, il questore e tutte le istituzioni che si sono prontamente attivate. Mi viene da pensare che sia nato qualcosa durante la campagna elettorale. Allora la prendemmo come un battibecco politico, fatto di scaramucce e manifesti . La mia giunta restituisce metà delle indennità per dare un segnale importante della nostra onestà. Siamo una squadra trasparente e unita, coesa, che lavora solo per il bene dei carcaresi“.

“È una delle prime volte che succede un fatto così grave in Valbormida e nel savonese. Ne esco molto più forte io, ma anche tutta la mia maggioranza. La gravità dell’episodio è notevole, mai mi sarei aspettato una cosa del genere. Io personalmente ne esco molto rafforzato, ci ho sempre messo la faccia e continuerò a farlo. Non abbiamo scheletri negli armadi, non abbiamo tolto appalti, siamo onesti e trasparenti. Andremo avanti senza timori“.