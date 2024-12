Capotreno aggredita da due passeggere madre e figlia senza biglietto: trasportata in ospedale, indaga la Polfer

Finale Ligure. E’ stata trasferita al Santa Corona di Pietra Ligure la capotreno di 32 anni che, questa mattina, è stata aggredita a bordo di un convoglio da due passeggeri sprovvisti di biglietto.

L’episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 10 sul treno Intercity 633 Milano-Ventimiglia. Giunto in stazione a Finale, la capotreno ha iniziato il “giro” per verificare i titoli di viaggio dei passeggeri. Quando ha chiesto di vedere e vidimare i biglietti di una coppia di donne, madre e figlia, senza ticket, le due per tutta risposta l’hanno aggredita.

Sul posto sono subito intervenuti un’ambulanza della croce bianca di Borgio Verezzi e la Polizia Ferroviaria, che ha subito attivato le verifiche del caso.

La capotreno, invece, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso in stato di choc.

Il treno, invece, è stato cancellato: per proseguire il loro viaggio i passeggeri hanno utilizzato i regionali a seguire.

Purtroppo quello di oggi non è l’unico episodio simile avvenuto di recente. Il 4 novembre scorso un capotreno era stato accoltellato da due persone mentre stava controllando i biglietti a Genova. Il 5 agosto a Cairo, invece, un controllore (anche in questo caso una donna) era stata aggredita da tre persone straniere che erano state invitate a scendere a San Giuseppe perché senza biglietto. Ne era derivata una discussione sfociata poi in aggressione ai danni del capotreno.