Capotreno aggredita a Finale, Ciangherotti (FI): “Dotare personale di Taser, fermare l’escalation di violenza”

Albenga. “Ieri, a Finale Ligure, si è verificata l’ennesima aggressione ai danni del personale di bordo: una capotreno di 32 anni è stata aggredita da due passeggeri senza biglietto. Dobbiamo fermare l’escalation di violenza sui mezzi pubblici”. Lo dichiara il vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Non possiamo avere forze dell’ordine su ogni treno o autobus – spiega -, ma è fondamentale trovare soluzioni concrete e immediate per garantire la sicurezza di chi lavora e di chi viaggia. Occorre intervenire e dare un segnale forte, avviando un percorso normativo in questa direzione: chi lavora per la collettività deve poterlo fare in sicurezza e senza paura”.

“Dobbiamo dotare il personale di bordo di Taser per difendersi, garantendo a tutti una formazione adeguata e una protezione legale per l’uso di questi strumenti contro le aggressioni. Chi difende sé stesso o i passeggeri da un’aggressione non può rischiare conseguenze legali”, conclude Ciangherotti.