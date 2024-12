Capodanno in arrivo, ecco l’ordinanza anti-botti di Borghetto: “No ai petardi dal 30 dicembre al 6 gennaio”

Borghetto. Capodanno in arrivo ed ecco l’ordinanza anti-botti di Borghetto, che dice “no ai petardi dal 30 dicembre al 6 gennaio”.

“Lo scoppio degli ordigni pirotecnici, anche di quelli leciti, genera un fragore che turba la vita cittadina, in modo particolare quella di anziani, minori, persone con particolari patologie e animali”, si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Giancarlo Canepa.

“Sono sempre più numerose le famiglie che lamentano l’uso sconsiderato di tali mortaretti, petardi e botti da parte di persone che spesso non rispettano le minime precauzioni di utilizzo, gli orari e la tutela del benessere delle persone, degli animali e delle cose altrui”.

Per questo motivo, il sindaco “ordina il divieto di utilizzare prodotti pirotecnici anche di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi negli spazi pubblici, quali i parchi, le piazze, le strade ed ogni altro luogo pubblico di Borghetto per il periodo fra la mezzanotte del 30 dicembre 2024 e la mezzanotte del 6 gennaio 2025”.

Allo stesso tempo, il divieto “non si applica agli artifici declassificati ad effetto esclusivamente luminoso quali fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti ecc., purché’ vengano utilizzati in luoghi non affollati, lontano da materiali infiammabili e in assenza di condizioni meteorologiche che possano renderli pericolosi (vento forte). E non si applica alla manifestazione organizzata dal Comune in data 31 dicembre, dove verranno impiegati materiali a basso impatto acustico”.

Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.