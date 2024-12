Capodanno: a Pietra, Albenga e Borghetto ordinanza anti-botti

Pietra Ligure/Albenga. In vista dei festeggiamenti di Capodanno i sindaci di Pietra Ligure, Albenga e Borghetto Santo Spirito hanno firmato l’ordinanza “anti botti”.

In occasione di “Happy 2025 Capodanno in Piazza”, con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 199 del 30/12/2024, a partire dalle ore 12:00 di martedì 31 dicembre 2024 e fino alle ore 10:00 di mercoledì 1 gennaio 2025, è fatto divieto assoluto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualunque genere a Pietra Ligure all’interno di piazza San Nicolò e nelle vie di accesso ad essa.

“Questo provvedimento è stato adottato per tutelare l’incolumità delle persone, nonché per evitare situazioni di panico e confusione, limitare il disagio agli animali domestici e prevenire eventuali danni al patrimonio pubblico come l’arredo urbano – dichiara il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – Alle violazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge e verso i trasgressori, compiutamente identificati, potranno essere avviati procedimenti d’ufficio con addebito delle spese eventualmente sostenute per il ripristino degli eventuali danni”, conclude il Sindaco.

Stesso provvedimento anche ad Albenga. Il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha firmato “ anti botti” di fine anno e per regolamentare l’utilizzo del vetro. In particolare è stato disposto dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2023 e fino alle ore 8:00 del 1 Gennaio 2024 nell’area all’interno delle mura vecchie che delimitano il Centro Storico e dell’area di Piazza del Popolo: il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina; il divieto di effettuare la somministrazione all’interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina; il divieto di introdurre nell’area dedicata ai festeggiamenti previsti per la notte di Capodanno, qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante; la previsione di cui al periodo precedente non si applica al personale dell’ organizzazione e qualora l’introduzione sia necessaria per esigenze dello spettacolo;

il divieto di detenzione o comunque di introduzione nell’area di intrattenimento di Piazza del Popolo di qualsiasi materiale pirotecnico.

Si dispone inoltre su tutto il territorio comunale, il divieto di accensione, lancio e utilizzo di prodotti pirotecnici – anche di libera vendita – che abbiano effetto esplodente o luminoso, crepitante o fischiante quali ad esempio “raudi” e petardi negli spazi pubblici, quali i parchi, le piazze, le strade ed ogni altro luogo pubblico del Comune di Albenga per il periodo: dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2023 alle ore 08,00 del 01 gennaio 2024.

Le violazioni rispetto a quanto sopra stabilito sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 ad € 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta, pari a € 50.00, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “L’utilizzo di petardi, “botti” e artifici pirotecnici di vario genere può comportare dei seri danni. Ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che subiscono infortuni di varia entità e gravità. I petardi sono pericolosi, inoltre per anziani, bambini e tutti i soggetti cardiopatici, oltre che per gli animali e l’ambiente, infatti, le particolari condizioni meteorologiche dell’ultimo periodo caratterizzato dalla mancanza di piogge hanno creato un ambiente secco ed arido che potrebbe aumentare il rischio d’incendio. Per questo, anche quest’anno, abbiamo deciso di fare apposita ordinanza volta a vietare l’utilizzo dei “botti” e regolare l’utilizzo del vetro”.

Anche Borghetto dice “no ai petardi dal 30 dicembre al 6 gennaio”. “Lo scoppio degli ordigni pirotecnici, anche di quelli leciti, genera un fragore che turba la vita cittadina, in modo particolare quella di anziani, minori, persone con particolari patologie e animali”, si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Giancarlo Canepa.

“Sono sempre più numerose le famiglie che lamentano l’uso sconsiderato di tali mortaretti, petardi e botti da parte di persone che spesso non rispettano le minime precauzioni di utilizzo, gli orari e la tutela del benessere delle persone, degli animali e delle cose altrui”. Per questo motivo, il sindaco “ordina il divieto di utilizzare prodotti pirotecnici anche di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi negli spazi pubblici, quali i parchi, le piazze, le strade ed ogni altro luogo pubblico di Borghetto per il periodo fra la mezzanotte del 30 dicembre 2024 e la mezzanotte del 6 gennaio 2025”.

Allo stesso tempo, il divieto “non si applica agli artifici declassificati ad effetto esclusivamente luminoso quali fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti ecc., purché’ vengano utilizzati in luoghi non affollati, lontano da materiali infiammabili e in assenza di condizioni meteorologiche che possano renderli pericolosi (vento forte). E non si applica alla manifestazione organizzata dal Comune in data 31 dicembre, dove verranno impiegati materiali a basso impatto acustico”. Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.