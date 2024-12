Caos treni in Liguria, Scajola: “Chiesta una task force per le emergenze”. E scatta l’orario invernale

Liguria. “Ho espresso a Trenitalia e Rfi il nostro malcontento soprattutto per come sono state gestite le emergenze. Ho richiesto ufficialmente una task force che eviti che un problema infrastrutturale si rifletta pesantemente sui cittadini”. Così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola ha risposto alle interrogazioni presentate in Consiglio regionale da Pd e Alleanza Verdi Sinistra sui recenti disagi e ritardi legati al trasporto ferroviario.

In Regione si è riunito il primo tavolo tecnico pendolari-consumatori della nuova giunta regionale. L’assessore ai Trasporti Scajola ha ascoltato, insieme ai tecnici regionali, le proposte degli utenti e delle associazioni di consumatori. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti territoriali di Trenitalia e Rfi che, nell’occasione, hanno presentato il cambio di orario per i primi sei mesi del 2025.

“Un primo incontro in cui ho ascoltato proposte e necessità degli utenti. Personalmente, ho ribadito la necessità di predisporre politiche che diano alternative per chi viaggia, facendo fronte, in tempo reale, a eventuali guasti e malfunzionamenti infrastrutturali sulla tratta ligure e territori limitrofi. Non verranno più tollerate situazioni come quelle recentemente vissute dai passeggeri: servono garanzie per i pendolari” ha aggiunto l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola durante il confronto tra utenti consumatori, RFI e Trenitalia.

“Ben vengano i cantieri, ma questi non devono assolutamente pesare su chi utilizza il treno. Per questo chiediamo risposte da parte di Trenitalia e Rfi per redigere, con la nostra supervisione, una programmazione dei servizi sostitutivi che tenga conto dei giorni di maggiore flusso e un potenziamento della comunicazione verso gli utenti”.

“Regione Liguria – conclude l’assessore Scajola – sarà a disposizione degli utenti per poter agevolare il dialogo con Trenitalia e Rfi. Analizzeremo quanto ricevuto e convocheremo il tavolo con cadenza regolare”.

E Trenitalia ha annunciato la partenza dell’orario invernale al motto di “sostenibilità, intermodalità e confort”. Tra le novità annunciate ci sono 100 collegamenti giornalieri Alta Velocità tra Milano e Roma e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli; prolungamento dei collegamenti Intercity verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con i regionali.

Torna il collegamento Intercity diretto con Via Lattea Genova-Torino-Bardonecchia

Per quanto riguarda la Liguria, tornano i collegamenti con le località ad alta quota, rafforzati, con il prolungamento tramite Intercity tra Genova e Bardonecchia e ritorno e fermate intermedie a Bussoleno e Oulx.

Nel fine settimana l’Intercity 500 parte alle ore 6.56 da Genova Piazza Principe per arrivare a Torino Porta Nuova alle 8.45 e proseguire con fermate nelle stazioni di Bussoleno (ore 9:48), Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere (ore 10.13) e Bardonecchia alle ore 10.25. L’Intercity di ritorno parte da Bardonecchia alle 16.35 ferma a Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle ore 16.48 e a Bussoleno alle ore 17:14 per arrivare nel capoluogo genovese alle 20:02.

Inoltre, grazie alla collaborazione con il Comprensorio sciistico Via Lattea, chi raggiunge Oulx in treno potrà ottenere degli sconti sullo skipass giornaliero, settimanale e del weekend.

Due Intercity Torino-Genova ogni giorno senza cambi fino a Savona

Sempre per quanto riguarda gli Intercity, il prolungamento da e per Savona della coppia Torino-Genova è la principale novità del servizio nel cambio orario di dicembre. Tutti i giorni l’Intercity 503 parte da Torino Porta Nuova alle 6.05 e riparte da Genova Piazza Principe alle 8.14 per arrivare a Savona alle 8.56. Il collegamento di ritorno è con l’Intercity 504 in partenza da Savona alle ore 11.00, arrivo a Genova Piazza Principe alle 11.41 e a Torino Porta Nuova alle 14.10

Il 2024 segna inoltre un rilancio degli Intercity Notte, con un aumento della domanda del 7% rispetto al 2023 e del 30% rispetto al 2022. In Liguria, sul fronte europeo, confermato il collegamento Eurocity da/per Genova Piazza Principe, effettuato in cooperazione con le ferrovie federali svizzere ed il collegamento Euronight da/per La Spezia – Vienna, effettuato in cooperazione con le ferrovie austriache Oebb.

Regionali: attivi due nuovi collegamenti sulla linea Genova – Acqui Terme

Con la nuova offerta invernale relativa ai regionali sono attivi dal 17 dicembre due nuovi collegamenti sulla linea Genova – Acqui Terme ed è confermata l’integrazione di cinque collegamenti sulla relazione Genova-Milano (tre Milano-Genova e due Genova-Milano). Il nuovo collegamento parte da Genova Brignole alle 15.13 per arrivare ad Acqui Terme alle 16.39, in senso opposto partirà da Acqui Terme alle 19.17 con arrivo a Genova Brignole alle 20.35.

Sulla linea Genova – Milano l’offerta è integrata dai seguenti treni:

RV 3069 Milano Centrale (8.30) – Genova Piazza Principe (10.19), circola nei festivi.

RV 3031 Milano Piazza Garibaldi (15.14) – Genova Piazza Principe (17.32), circola tutti i giorni.

RV 3039 Milano Piazza Garibaldi (19.10) – Genova Piazza Principe (21.40), circola tutti i giorni.

RV 3028 Genova Piazza Principe (12.14) – Milano Piazza Garibaldi (14.40), circola tutti i giorni.

RV 3038 Genova Piazza Principe (16.14) – Milano Piazza Garibaldi (18.36), circola tutti i giorni.

Da gennaio 2025 indennizzo automatico per il biglietto digitale regionale

Con l’inizio del nuovo anno i regionali introdurranno inoltre un nuovo sistema completamente automatico per l’erogazione dell’indennizzo da ritardo riservato a chi sceglie di acquistare il biglietto digitale con carte di pagamento.

In caso di ritardo del treno di almeno 60 minuti non sarà più necessaria una richiesta specifica del cliente. L’accredito avverrà, entro 30 giorni dal viaggio, sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto, semplificando ulteriormente l’esperienza di viaggio. Tra le novità anche la possibilità di acquistare il biglietto digitale regionale direttamente in biglietteria, per un’esperienza paperless e sostenibile.

Le agevolazioni

Frecciarossa, Intercity e Regionale offriranno agevolazioni per famiglie, bambini, giovani under 30, per gli over 60, per chi viaggia in due, ma anche in gruppo. Con FrecciaDaYS sconti fino al 60% per viaggiare il martedì, mercoledì, giovedì e sabato; con FrecciaFriends gruppi da 3 a 5 persone possono viaggiare con sconti fino al 50% su Frecciarossa e Frecciargento.

Chi viaggia con Intercity potrà usufruire dell’offerta Insieme, riservata ai gruppi composti da 3 a 5 persone, che consente di acquistare biglietti con sconti variabili fino al 60%; mentre con promo Italia in Tour si potrà viaggiare liberamente per 3 o 5 giorni sui treni di Regionale e Trenitalia Tper. Grande novità per la Promo Italia in Tour con la possibilità di cambiare la data della partenza fino al giorno prima del viaggio inizialmente previsto e fino ai sei mesi successivi. Disponibile fino ad aprile la Regionale Revolution 50%, che consente di acquistare un biglietto alla metà della tariffa ordinaria su oltre 700 treni al giorno. L’elenco è disponibile su trenitalia.com nella pagina dedicata all’offerta.

Dall’8 dicembre all’8 gennaio, inoltre, cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente. Sui treni del Regionale, gli animali di piccola taglia possono sempre viaggiare gratis a bordo di un trasportino.