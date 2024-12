Caos arbitrale, la Priamar si unisce al coro. Graziano: “Concesso al Bardineto un rigore inesistente, così non va”

Savona. Un match scoppiettante viziato da una direzione di gara considerata rivedibile. Non accenna a placarsi l’autentico caos che ormai da qualche settimana sta animando i campionati dilettantistici: nel mirino la classe arbitrale, con alcuni fischietti in particolare ritenuti non idonei alla gestione di determinate situazioni spinose.

Dopo i casi di Veloce, Murialdo, Virtus Don Bosco e Vadese anche la Priamar Liguria ha scelto di alzare la voce e lo ha fatto attraverso le parole del suo direttore sportivo, Giuseppe Graziano. Il dirigente dei rossoblù è tornato su quanto visto nel match dello scorso weekend contro il Bardineto dichiarando: “Se questo è l’andazzo, credo che sarà difficile concludere il campionato con lucidità”.

“Il direttore di gara della sfida con il Bardineto – ha proseguito l’intervistato – ha dimostrato poca decisione e insicurezza su ogni scelta fatta. Abbiamo assistito a fischi senza senso in occasione di falli inesistenti e all’assegnazione di un rigore inventato. Ad essere sanzionata è stata l’uscita innocua del nostro portiere il quale, in presa bassa, si è visto un attaccante avversario sbattere contro di lui. A cercare il contatto è stato palesemente il calciatore del Bardineto, motivo per cui ritengo che il calcio di rigore sia stato regalato. In tutto ciò ci terrei a rimarcare anche le perdite di tempo costanti dei nostri avversari, mai sanzionate però da chi di dovere. Su 90 minuti, esagerando ne avremo giocati 60″.

In seguito l’intervistato ha svelato due nuovi acquisti: “Oltre all’arrivo di Ranne posso annunciare che abbiamo tesserato Emo Zignego (attaccante classe 2005 proveniente dalla Letimbro, ndr) e Emanuele Raco (centrocampista classe 2006 precedentemente in forza alla Virtus Don Bosco). Vorrei approfittare dell’occasione per ringraziare Letimbro e Virtus Don Bosco per la buona riuscita delle operazioni”.

Infine sull’obiettivo stagionale della Priamar, Graziano ha concluso rimarcando quanto detto ad inizio stagione: “Dopo gli scivoloni delle prime giornate piano piano il gruppo si è amalgamato bene. Secondo me ora ci siamo, siamo in marcia. Il nostro obiettivo, come dichiarato ad inizio anno, è provare a salire e, se non riuscissimo a farlo di prima battuta, vogliamo provarci tramite i playoff”.