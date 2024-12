Campo da beach soccer e spiaggia libera attrezzata al Prolungamento: approvato il protocollo d’intesa tra Comune a Aurorità Portuale

Savona. La giunta comunale approva il protocollo d’intesa tra Autorità Portuale e Comune di Savona per la realizzazione di un’area sportiva e una spiaggia libera attrezzata al Prolungamento.

Nella delibera approvata questa mattina viene ricordato che il 29 luglio 2022 Comune di Savona e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale avevano sottoscritto il “Protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto sociale e sportivo presso l’arenile antistante la fortezza del Priamar “allo scopo di arginare l’utilizzo improprio e non autorizzato dell’arenile antistante la Fortezza Priamar, che causava degrado con conseguenti implicazioni delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza che inibivano l’utilizzo della spiaggia”.

“La fortezza del Priamar e le aree adiacenti – si legge nella delibera – sono a tutt’oggi oggetto di progettualità e di azioni di valorizzazione e trasformazione (Masterplan del Priamar e progetto di rigenerazione della ex Piscina comunale di P.le Eroe dei due Mondi”. Per questo “il recupero dell’arenile e la sua valorizzazione come luogo pubblico di aggregazione giovanile e sportiva può essere complementare con la realizzazione nel tratto di arenile di una spiaggia libera attrezzata che possa facilitare l’accesso alla balneazione a cittadini e uristi non ricompresi tra i frequentatori assidui che richiedano servizi superiori a quelli offerti dalla spiaggia libera. La complementarità tra l’area sportiva e la spiaggia libera attrezzata può contribuire non solo ad ampliare l’offerta, ma soprattutto a garantire un presidio costante dell’area durante tutto l’anno e per un ampio arco orario giornaliero, ottimizzando l’investimento per i servizi essenziali che dovranno essere interamente realizzati anche qualora si dovessero prevedere funzioni ed attività più limitate per l’area”.

Nell’area interessata sono previsti: l’allestimento dell’area sportiva con campo da beach soccer anche trasformabile in campi da beach volley, allestimento dell’area per le attività sportive collegate al mare e relativo corridoio di lancio, allestimento per l’attività balneare, servizi (docce e WC) e spogliatoi per le attività, accesso e percorsi per portatori di handicap, pedane e passerelle per l’accesso alla spiaggia.

Il Comune provvederà a individuare con idonea procedura di evidenza pubblica un soggetto privato per la realizzazione di un’area sportiva polivalente per la pratica degli sport sulla sabbia e una spiaggia libera attrezzata dotata di tutti i servizi, comprese le infrastrutture per la pratica degli sport acquatici che garantisca l’investimento necessario alla realizzazione delle opere nonché la gestione delle attività.