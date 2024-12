Camion in viaggio in A10 perde il carico, il materiale danneggia anche i cavi aerei dei binari: in tilt il traffico autostradale e ferroviario

Agg ore 12.20 Alle 12.15 circa, sulla A10 Genova-Savona, è stato riaperto il tratto compreso tra Celle Ligure ed Arenzano verso Genova, precedentemente chiuso a causa delle raffiche di vento forte che nella mattinata hanno interessato il tratto autostradale.

In direzione Genova si registrano code a tratti tra Celle Ligure e Arenzano per traffico intenso. Verso Ventimiglia divieto di transito per telonati, furgonati e caravan tra il bivio A10/A26 Trafori e Celle Ligure per vento forte.

Risulta ancora chiuso in entrambe le direzioni il casello di Varazze. L’entrata consigliata verso Genova è Arenzano. L’entrata consigliata verso Ventimiglia è Celle Ligure. L’uscita consigliata provenendo da Ventimiglia è Celle Ligure. L’uscita consigliata provenendo da Genova è Arenzano.

Agg. ore 12 Al momento tra il bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure si registrano 7 chilometri di coda prima del tratto chiuso.

Liguria. Un camion telonato in viaggio sull’autostrada ha perso parte del suo carico di lamiere, che si è riversato (oltre che sulla carreggiata) sui binari sottostanti, mandando in tilt il traffico sia ferroviario che autostradale. E’ questa la causa dei disagi che, questa mattina, si registrano tra Celle Ligure e Arenzano.

Le lamiere cadute dal mezzo pesante a causa del vento forte hanno finito per danneggiare la linea aerea di alimentazione elettrica dei treni, di fatto interrompendo il transito dei treni tra Varazze e Genova. Per ovviare al problema Trenitalia ha attivato un servizio di bus navetta che fa la spola nel tratto interrotto (percorrendo la strada statale Aurelia finché anche l’Autostrada A10 rimarrà chiusa per il forte vento).

Attualmente, i vigili del fuoco stanno operando per mettere in sicurezza la zona da altri pezzi di lamiera caduti.

In A10 è chiusa completamente la stazione di Varazze, dopo che il fabbricato della stazione ha riportato danni a causa del vento forte. L’uscita consigliata provenendo da Ventimiglia è Celle Ligure; l’uscita consigliata provenendo da Genova è Arenzano.

Inoltre, risulta chiuso il tratto tra Celle Ligure e Arenzano per vento forte; è anche vietato il transito per telonati, furgonati e caravan tra il bivio A10/A26 Trafori e Celle Ligure per vento forte. Attualmente, all’interno del tratto chiuso i veicoli leggeri transitano su una corsia.

È in corso il costante presidio della zona da parte del personale di Autostrade per l’Italia, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio.

In A7, invece, un tir che trasportava metalli si è ribaltato tra Serravalle e Vignole. Il conducente è rimasto ferito. Ad ora risulta bloccato il traffico in direzione Genova, uscita obbligatoria Serravalle.