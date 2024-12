Calo di ascolti per Striscia la Notizia, ombre sul futuro? Ricci: “Sono tranquillissimo, stiamo risalendo”

Albenga. Hanno fatto discutere le dichiarazioni al corriere della Sera dell’Ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi sul futuro di Striscia la Notizia dopo il calo di ascolti delle ultime settimane. Nell’intervista ha parlato di “momento faticoso” per il tg satirico, pur dando fiducia allo storico autore, e non ha escluso per il futuro l’ipotesi di “un’alternanza di prodotti” in quella fascia oraria.

Sul tema è già intervenuto il papà di Striscia la notizia, Antonio Ricci: “Sono tranquillissimo perché questi sono momenti vissuti di già. Striscia sta pian piano risalendo e tutti noi stiamo lavorando con la solita serietà. Controllando i dati d’ascolto, al 99,9% Striscia è la trasmissione più vista della serata di Canale 5, superando i programmi che la seguono e che per di più non hanno come controprogrammazione il ‘fenomeno’ dei pacchi”.

“Nel futuro, per rendere più attrattiva l’offerta, ci sarà da lavorare parecchio sulla qualità dei programmi in prime time, prima che la Rai si riorganizzi anche in questa fascia”, conclude Ricci.