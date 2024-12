Calciomercato, Fabio Bastoni e Manuel Siri sono due nuovi giocatori del Mallare

Il Mallare, formazione neo promossa in Prima Categoria, vuole dare una svolta al campionato che dopo dieci partite lo vede all’ultimo posto in classifica con ancora zero punti. E il calciomercato casca a fagiolo per andare a rinforzare l’organico a disposizione di mister Fiori.

Si uniscono alla squadra rossoblù due nuovi giocatori: Fabio Bastoni (2001), attaccante ex Cengio e Manuel Siri (2005) attaccante ex Millesimo.

“Siamo tanto contenti del loro arrivo – dichiara il direttore sportivo Alex Bossolasco -. Speriamo che riescano ad inserirsi nel modo giusto all’interno della rosa. Qua in zona tutti conoscono il livello di questi due ragazzi, dimostrato in questi anni anche in qualche piazza importante. Siamo felicissimi, sono stati tanto voluti”.

L’intenzione è proprio quella di iniziare a fare punti per risalire la china: “Al momento siamo tutti un po’ giù di morale ma nessuno di noi ha intenzione di arrendersi. Vogliamo tutti cercare di rimetterci in gioco, dimostrare che siamo una società seria che ha voglia di fare. Lo staff e i giocatori vogliono riscattarsi dopo la bellissima annata dell’anno scorso, essendo che molti di loro erano già con noi. Attendiamo gli infortunati e vogliamo dimostrare sin da questa domenica che non siamo quelli che abbiamo fatto vedere fino ad ora“.