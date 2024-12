Calciomercato dilettanti: le ultime trattative andate a segno

Genova. Colpo grosso dell’Athletic Club Albaro, che si assicura le prestazioni sportive dell’attaccante Gabriele Marrale, prelevato dal Serra Riccò.

Il nuovo giocatore di mister Alberto Mariani è il terzo attaccante arrivato, in questa sessione invernale di calciomercato, dopo gli acquisti di Denis Provenzano e Giuliano Lobascio.

La Fezzanese, dopo la separazione con Alberto Ruvo, rende noto che Andrea Gatti è il responsabile tecnico della prima squadra.

Il neo mister ha allenato per quattro stagioni la formazione spezzina del Forza e Coraggio, portando il club bianco rosso dal campionato di Promozione a quello di Eccellenza, mentre in questa stagione ha guidato la formazione toscana del Castelnuovo Calcio, club toscano di Castelnuovo Garfagnana.

Tre colpi in entrata per la Voltrese di mister Massimo Sciutto: Enrico Nelli, a(ttaccante classe ’99 (ex Ligorna, Genova Calcio, Busalla, Ovadese, Vallescrivia, Superba); Manuel Maccagno (esterno offensivo, classe ’96), ex Vado, Savona, Cairese, Legino, Celle Varazze, S.F.Loano); Gioele Marzano, esterno sinistro (classe 2006), cresciuito nel settore giovanile della Virtus Entella.

La Sammargheritese comunica di essersi assicurata Luca Tomè.

Il neo attaccante ‘orange’ (classe 2004) è cresciuto tra le fila della Sestrese, con la quale ha fatto il suo esordio in prima squadra collezionando ben 8 gol tra Campionato-Play Off e Coppa Italia, prima del trasferimento alla Genova Calcio.

L’Anpi Casassa mette a disposizione di mister Mattia Chiesa tre nuovi giocatori: Giovanni Cappelletti (attaccante, classe 2000), ex Praese; Marco Piero Pintus (attaccante, classe 1996) prelevato dal Bogliasco e Andrea Cilento (difensore 2004) dal Baiardo.

Piero Tovani è stato scelto dal San Cipriano, per allenare la prima squadra, con l’obiettivo di rimanere in Promozione.