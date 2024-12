Savona e Masone pareggiano 1 a 1: biancoblù in 10 per tutta la ripresa, vetta a -6

Savona 1 (37′ Piu) – Masone 1 (64′ Gatto)

In un campionato in cui le prime della classe sbagliano di rado, anche un pareggio in 10 vs 11 per più di un tempo contro una diretta concorrente non può considerarsi del tutto positivo. Tanto più che le vicissitudine delle liguri in Serie D fanno sì che saranno pochi i posti playoff. Con il pareggio odierno gli Striscioni interrompono il filotto di cinque successi di fila e salgono a quota 25 punti. A meno sei dalla capolista Olimpic. Rimandato ancora l’appuntamento con la vittoria in uno scontro diretto.

97′ Finisce qui.

95′ Punizione dalla trequarti per il Masone. Giallo per Cherchez. Palla che sfila direttamente sul fondo.

90′ Inizia il recupero.

89′ Gatto lavora bene col corpo facendo perno su Garbini mandandolo fuori giri. Bova fa buona guardia uscendo prontamente.

88′ Il Masone forte della superiorità numerica prova a cingere d’assedio i biancoblù.

87′ Rignanese non riesce a dare forza alla sua girata nel cuore dell’area perché disturbato da un difensore.

86′ Fuori Giacomo Piu, dentro Cherchez.

83′ Ammonito mister Bruzzone del Masone.

78′ Gioco ancora fermo. Incorvaia molto dolorante esce sulle sue gambe dal campo. Al suo posto entra Fancellu. Cambio anche a centrocampo con Signori per Salis. Riprende la partita.

75′ Scontro Lepri-Incorvaia. Rimangono entrambi a terra doloranti.

73′ Salis perde un pallone sanguinoso al limite dell’area ma il Masone non ne approfitta. Garzon calcia abbondantemente alto.

71′ Ammonito anche Calvi per proteste.

67′ Fallo di Palagano su Apicella. Ammonito l’attaccante del Masone.

66′ Cola si gioca la carta Rignanese. Il capocannoniere entra al posto di Nicolò Piu.

64′ Pareggio del Masone! Gatto arretra e prende palla all’altezza della trequarti. Azione personale, si accentra ed esplode il tiro. Una deviazione fa finire il pallone a fil di palo dove Bova in tuffo non riesce ad arrivare.

63′ Incorvaia rimane in posizione avanzata e per poco non riesce a deviare in porta un cross dalla destra di Gaggero.

56′ Apicella per Briano nel Savona, che si schiera con il 3-4-2 dopo l’espulsione di Schirru. Mister Bruzzone “ci mette il carico” inserendo anche Palagano per Macciò. Anche Garzon per Bardi nel Masone.

55′ Che occasione sciupata dal Savona. Nicolò e Giacomo Piu in 2 vs 1 in contropiede si scambiano il pallone ma il nuovo acquisto tocca troppo lungo gettando così alle ortiche un’ottima opportunità.

54′ Gatto lanciato in area. Bova esce. L’attaccante va a terra. Per l’arbitro non è rigore, ma neanche simulazione dell’attaccante. Si riparte con rinvio dal fondo.

52′ Punizione dal limite battuta da Gatto, palla sulla barriera.

49′ Rosso per Schirru! Savona in 10. Il difensore si aggrappa all’attaccante per evitare che si involi verso la porta.

48′ Azione insistita del Masone che si chiude con il tiro di Sabeur da appena dentro l’area. Conclusione centrale parata da Bova,

46′ Parte forte il Savona. Bordata di Giacomo Piu dal limite. Palla fuori di poco rispetto al palo alla destra di Lepri.

Secondo tempo

45′ Niente recupero. Finisce con i biancoblù in vantaggio la prima frazione di gioco.

44′ Carro Gainza si fa perdonare servendo rasoterra in area Nicolò Piu. La bordata da posizione defilata è alta. Si poteva fare meglio. Il Masone fatica a stazionare nella metà campo del Savona. Si affida a fiammate dopo il recupero della palla. Troppo poco per ora.

43′ Scambio di favori. Lepri rinvia malissimo servendo Carro Gainza che a sua volta calibra clamorosamente il passaggio riconsegnandola al portiere.

41′ Bardi prolunga per Gatto in area. L’attaccante colpisce, Bova lo mura in uscita. Ma azione invalidata per posizione di fuorigioco.

37′ Savona avanti! Giacomu Piu! Colombo dalla trequarti sceglie la soluzione verticale rasoterra. Piu si inserisce bene e calcia di prima intenzione tenendola bassa. Lepri battuto. Goal all’esordio per l’ex Finale.

31′ Gran tiro al volo di Piu, il pallone non scende abbastanza e si spegne dietro alla traversa. Lepri comunque in traiettoria. Match ad alto contenuto agonistico. Per entrambe le squadre, non vincere significherebbe complicare la rincorsa al primo posto viste le vittorie in questo turno di Olimpic e Multedo.

30′ Briano coast to coast. Prende palla sulla destra e converge verso il centro inseguito dagli avversari. Arriva stanco al tiro e spara abbondantemente sopra alla traversa.

27′ Savona in attacco ma il Masone ribalta l’azione. Ottonello punta Schirru uno contro uno. Il difensore temporeggia bene costringendo l’avversario a calciare dalla distanza. Tiro centrale parato da Bova.

18′ Sugli sviluppi del corner scaturito dopo la punizione, Pirlo rimane a terra dopo una serie di trattenute reciproche col proprio marcatore. Niente di irregolare per il direttore di gara.

17′ Fase di stallo. Punizione ora dalla trequarti a favore del Masone. Calcia Gatto forte verso il palo più vicino. In tuffo risponde con i pugni Bova.

9′ Risponde il Savona con Giacomo Piu, tiro a incrociare fuori. Controlla con lo sguardo Lepri.

7′ Volpe semina il panico nell’area del Savona. Tiro a incrociare che si infrange contro il palo.

5′ Buona avvio del Savona che, con il consueto 3-4-3, prova a controllare il gioco.

4′ Piu per Piu! Giacomo che parte largo a sinistra serve al limite Nicolò, controllo e tiro a giro che finisce di poco alto sulla traversa.

1′ Si parte! Savona in maglia rossa. Masone in maglia blu. Nei biancoblù assente Damonte, subito titolare Giacomo Piu, arrivato a inizio settimana dal Finale. In panchina bomber Rignanese.

Primo tempo

Savona: 1 Bova, 2 Gaggero, 3 Incorvaia, 4 Schirru, 5 Garbini, 6 Colombo, 7 Briano, 8 Carro Gainza, 9 Piu G, 10 Salis, 11 Piu N. A disposizione: 12 Fois, 13 Mata, 14 Apicella, 15 Fancellu, 16 Esposito, 17 Doci, 18 Signori, 19 Rignanese, 20 Cerchez. Allenatore: Emanuele Cola.

Masone: 1 Lepri, 2 Macciò L, 3 Pirlo, 4 Parodi, 5 Marchelli, 6 Sabeur, 7 Ottonello, 8 Bardi, 9 Gatto, 10 Volpe, 11 Calvi. A disposizione: 12 Camisasca, 13 Amaro, 14 Perata, 15 Pizzorno, 16 Galleti, 17 Macciò M, 18 Garzon, 19 Bassi, 20 Palagano. Allenatore: Massimiliano Bruzzone.

Arbitro: Muia di Genova.