Calcio, Savona all’esame Bolzanetese: terzo “stress test”, noblesse oblige

Domani (sabato 7) alle 14,30 il Savona scende in campo a Genova al Begato 9 per sfidare la Bolzanetese. Una partita che rappresenta il terzo stress test stagionale, il primo sotto la gestione di mister Emanuele Cola. L’occasione per capire se quanto visto di buono nelle ultime quattro giornate di campionato e nella partita di coppa può trovare conferma in una sfida che si preannuncia di livello più alto.

La Bolzanetese non è probabilmente al livello di Olimpic, Masone e Campese. Ma dati alla mano e tenuto conto della testimonianza di chi li ha affrontati è una squadra molto difficile da affrontare. I numeri, di solito, non mentono. La squadra di mister Giovanni Monaco ha vinto 5 partite, ne ha pareggiate 4 e persa soltanto una. Sabato scorso ha vinto 1 a 0 segnando al 91′ contro la Spotornese.

Tornando al Savona. Le due sfide più complicate in campionato le ha perse. 3 a 1 sul campo dello Speranza e 1 a 0, sempre in trasferta, a Multedo. Dopo il brutto passo falso contro l’Old Boys Rensen, la squadra ha inanellato una serie di quattro vittorie meritate contro squadre della parte bassa della classifica. Punti comunque importantissimi per rimanere agganciati ai primi posti ottenuti contro Rossiglionese, Quiliano&Valleggia, Vecchiaudace e Lido Square.

C’è da dire che anche a inizio campionato con mister Monte i match più agevoli sono stati vinti senza particolari affanni (Sciarbo&Cogo, Spotornese e Vadese). Ora ci si aspetta uno step in più. I segnali sono stati incoraggianti.

La squadra sembra aver assimilato bene il nuovo modulo 3-4-3. Uno schieramento che consente di sfruttare bene l’ampiezza del campo e, allargando le maglie avversarie, di creare spazio per inserimenti interni. Come quello in verticale dei centrocampisti centrali. I biancoblù hanno sempre creato molte occasioni e segnato ben 13 goal in quattro partite subendone soltanto uno. Si sono integrati bene i nuovi innesti Schirru, Carro Gainza e Damonte. In Coppa contro la Campese le seconde linee hanno ben figurato e quando Rignanese è stato aj box Piu si è dimostrato all’altezza.

Qualche difetto, come sottolineato anche in fase di intervista c’è stato, e la prova di domani servirà per vedere se l’innalzamento del livello di difficoltà farà o meno da lente di ingrandimento alle pecche messe in mostra. Nonostante la mole di gioco e i tanti goal, il Savona ci ha spesso messo troppo a chiudere le partite. Un’assenza di killer instinct sottolineata anche da mister Cola, specialmente dopo la partita contro la Vecchiaudace. Partita vinta 4 a 0 ma il raddoppio è arrivato soltanto al 75′ su punizione con gli avversari in 10 dalla fine del primo tempo. Quarantacinque minuti iniziali poco brillanti anche domenica contro il Lido Square.

Sulla bilancia, sono molte di più le cose positive comunque. Sono in palio tre punti da non farsi scappare per provare a inserirsi nella lotta al primo posto. Con le liguri che in Serie D stanno zoppicando, Albenga su tutte ma anche Cairese e Imperia, senza dimenticare la Fezzanese fanalino di coda nel girone toscano, quest’anno potrebbe esserci meno gloria per le squadre dei playoff. Noblesse oblige (investimenti anche), il Savona lo sa.

La classifica dopo dieci giornate: Olimpic 27, Multedo 24, Campese 23, Masone 23, Savona 21, Bolzanetese 19, Old Boys Rensen 15, Rossiglionese 14, Speranza 12, Quiliano&Valleggia 10, Pegli Lido 9, Vadese 8, Sciarbo&Cogo 7, Spotornese 6, Vecchiaudace 5, Letimbro 1.

L’11^ giornata

Sabato: Bolzanetese – Savona, Rossiglionese – Multedo, Old Boys Rensen – Speranza. Domenica: Vecchiaudace – Sciarbo&Cogo, Campese – Vadese, Letimbro – Masone, Pegli Lido – Olimpic, Quiliano&Valleggia – Spotornese.