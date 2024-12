Calcio, Promozione. Il Pontelungo dilaga contro il Millesimo, vittoria per 3-0

PONTELUNGO VS MILLESIMO 3 (8′ 16′ Sfinjari, 70′ Chariq) – 0

95′ Termina qua il match, vince il Pontelungo in una gara amministrata perfettamente dalla squadra di Zanardini.

90′ Partita praticamente finita, ammonito Satta per un fallo su Bolia.

88′ La partita è allo scadere. Il Millesimo non ha più una chiara idea di gioco, il Pontelungo soprattutto a centrocampo ha tanto spazio per poter giocare. Rotti gli schemi.

84′ Altra grande azione del Pontelungo, Calcagno serve Chariq che riapre per lui con un passaggio visionario. Messa dentro, il pallone viene deviato in angolo. Ultimo cambio per Macchia, fuori Delgado dentro Salvatico.

82′ Cambio per Zanardini, fuori Delfino per Ciravegna. Subito grande sgasata sulla fascia, che provoca l’ammonizione di Benzo che lo ha fermato irregolarmente.

81′ Che sfortuna per Rocca che praticamente era ad un passo dal gol! Giocata di Sfinjari che lancia con il contagiri Rocca sul fondo. Il portiere del Millesimo era uscito dai pali ma il subentrato arriva prima di lui e prova la palombella. Era praticamente gol, ma il pallone sbatte, dopo il rimbalzo, internamente sulla traversa e il pallone termina poi fuori dalla porta.

79′ Doppio cambio per Macchia, fuori Villar e Piana per Benzo e Pregliasco.

77′ Ammonito Marquez a centrocampo, possibile un confronto troppo diretto con l’arbitro. Punizione vicino al punto di inizio del centrocampo battuta dal Millesimo.

76′ Altro cambio per Zanardini, fuori Calandrino per il rientro in campo di Corciulo.

70′ Grande ingresso in campo di Delfino che mette a sedere Facello, poi mette dentro per Chariq che infilza a porta vuota! Tutto il Riva ad esultare! Ipoteca sul match messa in una gara ormai decisa già nel primo tempo, a cui il neoentrato Chariq mette il punto esclamativo.

68′ Altro doppio cambio, sempre uno per parte. Guardone lascia il campo per l’ingresso di Chariq. Macchia invece toglie Bogarin per Sata.

65′ Calcagno allunga in angolo il cross lungo per Bogarin. Sugli sviluppi arrivano un paio di tiri del Millesimo, ma la difesa granata è attenta e fa ripartire Sfinjari che perde però il pallone in rimessa. Qualche recriminazione poi dalla panchina, non si capisce per cosa, a cui segue una ammonizione.

62′ Guardone sgasa e dribbla, prima dell’ingresso in area si guadagna un fallo. Sulla punizione Sfinjari e Guardone. Calcia il seconda tra le braccia di Conde.

59′ Ammonito anche Calandrino, altra punizione dalla trequarti, il solito Villar sul pallone. Cross dentro per Di Mattia, parata monumentale di Breeuwer che poi sulla ribattuta colpisce un giocatore del Millesimo che si trovava però in fuorigioco. Parata che vale come un gol. Intanto il Pontelungo opera il secondo cambio, dentro Rocca per Pollero.

57′ Lancio per Sfinjari che non arriva, raccoglie il pallone con le mani e calcia verso la porta. Fallo di reazione, ammonito per il gesto.

56′ Deve andare Zanardini a calmare le acque sugli spalti dopo che l’arbitro gli ha detto qualcosa avvicinandosi dalla panchina. Sembra che dopo le sue parole dal campo il tifo del Pontelungo si sia calmato. Intanto in campo, la partita continua meno fallosa di come era iniziata e finita nel primo tempo.

51′ Subito un cambio per parte, per cercare forze fresche e anche per cambiare qualche disposizione in campo. Zanardini rileva Ardissone ed inserisce Asteggiante. Macchia invece Brignone ed inserisce Vittori.

49′ Azione del Millesimo, Delgado calcia, ribattuta su un suo compagno che mette dentro ma tutti i giocatori si trovavano in fuorigioco, nulla da fare.

46′ Fallo dal limite d’area, sul pallone ancora Villar, da come è posizionato con il corpo, dovrebbe crossare in mezzo. Così è, ma Breeuwer devia fuori con i pugni e il Pontelungo si guadagna la rimessa.

45′ Si riprende, pallone questa volta per il Millesimo.

Secondo tempo

49′ Termina dopo 4 minuti di recupero il primo tempo tra Pontelungo e Millesimo. Un inizio di partita di calcio, per finire con diversi minuti persi per diversi contrasti duri terminati con diversi minuti di gioco persi.

47′ Gol di Bogarin, ma l’arbitro ha già alzato il braccio, fuorigioco.

45′ Ammonito anche Bolia per un fallo in attacco, avvenuto davanti al guardalinee.

44′ Ammonito Villar per alcune recriminazioni nei confronti dell’arbitro. Intanto il primo tempo terminerà sicuramente con diversi minuti di recupero.

39′ Siamo agli sgoccioli di un primo tempo molto scottante, più sui contrasti che nella partita in sé. Marquez per poco non sigla un eurogol. Nell’azione del Millesimo dopo, fallo al limite dell’area, Villar riprova il tiro in porta su punizione. Questa volta centra la porta, ma Breewuer devia in angolo.

35′ Polverone in campo, brutto fallo di Brignone ai danni di Calcagno proprio davanti alla panchina del Pontelungo. Tutta la panchina granata si riversa in campo e si creano piccolo scaramucce difficili da contenere ma solo parole. Calcagno intanto viene soccorso per il colpo subito alla testa, i granata intanto recriminano anche un mancato fischio per fermare il gioco siccome Ardissone era fermo a terra dopo un colpo subito alla testa.

28′ Delgado stoppa bene il pallone con il petto e si guadagna il calcio d’angolo. Poi, sul secondo corner del Millesimo, Di Mattia schiaccia il pallone da pochi passi e clamorosamente il pallone esce sopra la traversa. Grandissima occasione del Millesimo per riaprire la sfida.

25′ Ancora scintille in campo tra le due squadre per un presunto fallo su Delfino. Ammonito Conde per proteste.

23′ Ancora Delfino che riesce a vincere qualche rimpallo, poi serve dentro Sfinjari che calcia da posizione impossibile, Conde blocca. Subito il contropiede del Millesimo, conquistata rimessa davanti all’area granata.

20′ Ancora scintille in campo in una sfida dai ritmi elevatissimi. Punizione conquistata dal Millesimo, sulla battuta Villar. Conclusione dritta in porta, Breewuer si sposta rapidamente sul palo lasciato libero perché protetto dalla barriera, ma la sfera esce di un metro circa fuori.

16′ Grande dialogo tra il centrocampo granata, Guardone skill alla Antony che gira su se stesso, vede poi l’inserimento di Sfinjari, è da solo contro il portiere, la doppietta dopo un quarto d’ora per il capocannoniere della Promozione, gran gol granata e doppio vantaggio.

14′ Il Pontelungo spinge forte con il solito Delfino che si guadagna il fondo palla al piede, entra in area e mette dentro. Rimbalzo sui piedi di Sfinjari che, da pochissimi passi, spara alto. Probabilmente non si aspettava la ribattuta.

8′ Sfinjari c’è e la gonfia la rete! Partita sbloccata dagli undici metri, Conde indovina l’angolo ma non basta per togliere il gol dai pali.

6′ Subito grandi ritmi in campo, e anche qualche scintilla tra i giocatori. Ora fallo dal limite su Delfino, confronto tra arbitro e assistente, sarà calcio di rigor per il Pontelungo. Sul dischetto Sfinjari.

4′ Ancora Bogarin, incontenibile, va di fisico contro Calandrino e calcia guadagnandosi un calcio d’angolo.

2′ Fallo vicino all’area di Calandrino, sulla punizione, Bogarin va di testa ma Breeweuer si fa trovare pronto e blocca deciso.

1′ Si comincia, palla per il Pontelungo. Subito grande azione granata, ma il Millesimo si fa trovare subito presente.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Pontelungo: 1 Breewuer, 2 Bolia, 3 Calcagno, 4 Farinazzo, 5 Calandrino, 6 Pollero, 7 Delfino, 8 Marquez, 9 Ardissone, 10 Sfinjari, 11 Guardone. A disposizione: 12 Ghiozzi, 13 Gerini, 14 Fazio, 15 Corciulo, 16 Chariq, 17 Ciravegna, 18 Rocca, 19 Asteggiante, 20 Bovio. Allenatore: Zanardini.

Millesimo: 1 Conde, 2 Cigliutti, 3 Brignone, 4 Di Mattia, 5 Ndiaye, 6 Vittori, 7 Facello, 8 Piana, 9 Delgado, 10 Villar, 11 Bogarin. A disposizione: 12 Casanova, 13 Bove, 14 Benzo, 15 Pregliasco, 16 Sata, 17 Enzi, 18 Vittori, 19 Salvatico. Allenatore: Macchia.

Arbitro dell’incontro il signor Akif Kartal Mehmet di Imperia, coadiuvato da Bernardini Michele e Ingenito Luca di Genova.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme LIVE, minuto per minuto, la sfida di Promozione tra Pontelungo e Millesimo. Le due compagini si riaffrontato in campionato dopo 2 anni dall’ultima volta, in Prima Categoria. Oggi nella categoria superiore, si affronteranno, tra l’altro, in una situazione di classifica elevata per entrambe: Pontelungo al terzo posto e Millesimo al quinto, tra loro solo un punto di differenza. L’ultima sfida era stata quasi ‘dannata’ per i granata, che a Millesimo non erano riusciti a trovare la vittoria per vincere il campionato, al quale era seguita la sfida playoff contro il Camporosso vinta poi dalla squadra di Zanardini sul campo di Andora. Da quella sfida, si era accesa una accesa rivalità tra le due squadre, vedremo se il tempo avrà alleggerito gli animi o se, al fischio d’inizio, sarà rimasta un po’ di quella sfida per alimentare ancora di più questo grande match. Entrambe le squadre non arrivano da una vittoria, la squadra di Macchia ha pareggiato contro il Cella, il Pontelungo ha trovato la prima sconfitta sul campo della Sestrese.